Oyundan alınan Cristiano Ronaldo tepki gösterdi

Brentford Cummunity Stadı'nda oynanan maçı Manchester United 3-1 kazandı.
Müsabakada Manchester'ın galibiyet gollerini 55. dakikada Elanga, 62. dakikada Greenwood ve 77. dakikada Rashford kaydetti.
Brentford'un tek golü ise Ivan Toney'den geldi.
Bu skorla puanını 35'e yükselten Manchester United 7. sırada yer alırken Brentford ise 23 puanla 14. sırada kaldı.
RONALDO'DAN TEPKİ
Mücadeleye 11'de başlayan Ronaldo, 71. dakikada oyundan alınırken karara tepki gösterdi.
Mutsuz bir şekilde köşeye gelen Portekizli yıldız, Ralf Rangnick'e ellerini açarak tepki gösterdi.