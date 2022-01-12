Oyuncularıyla vedalaşan Fatih Terim'den sitem dolu konuşma! "Yarı yolda bırakıldım"

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Galatasaray ile yolları ayrılan Fatih Terim dün Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek futbolcular ve personelle vedalaştı. Eşi Fulya Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapılı ile tesislere giden tecrübeli teknik adamın son derece üzgün ve duygusal olduğu gözlendi. 2017 yılının Aralık ayında 4. kez göreve başladığı Galatasaray’da adımını attığı Florya’ya 4. kez veda eden Fatih Terim futbolculara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

G.SARAY iÇiN GÖZE ALDIM

Terim “Ben bir proje için tüm kariyerimi, her şeyi riske ettim. Bunu Galatasaray için, sizler için göze aldım. Böyle anlaşmıştık ama yarı yolda bırakıldım. Bana verilen sözler, projeler, geleceğe dair planlar ortada bırakıldı. Ben bu yola size güvendiğim için çıktım. Sizin her şeyi başarabileceğinizi biliyorum. Galatasaray’ı daha iyi yerlere getireceğinize gönülden inanıyorum. Kırdığım kim varsa hakkını helal etsin. Benim hakkım, emeğim var ise hepsi size helal olsun” diyerek futbolcularına veda etti.

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DIŞARIDA BEKLEYEN TARAFTARA VEDA ETTi

Terim takımla yaptığı konuşmanın ardından Florya’daki personellerle de tek tek vedalaşıp helallik istedi. Tecrübeli teknik adam tesislerden ayrılmadan önce kapıya kadar giderek kendisine destek vermek için dışarıda bekleyen taraftarlara el salladı. Deneyimli çalıştırıcı, kendisine büyük destek veren ve lehine tezahüratlarda bulunan taraftarlara veda ettikten sonra aracına binerek ailesi ile birlikte tesislerden ayrıldı. Fatih Terim’in yanı sıra arabada bulunan kızı ve eşinin de gözlerinin dolduğu ifade edildi.

TERiM’E DESTEK, BAŞKAN ELMAS VE YÖNETiME PROTESTO

Terim’in takımla vedalaşacağını öğrenen taraftarlar Florya’ya akın etti. Sabah erken saatlerde Özhan Canaydın Parkı’nda toplanan taraftarlar, tecrübeli teknik adama destek verirken Elmas aleyhine tezahüratlar yaptı. Antrenman öncesi tesise giriş yapan bazı futbolculara ise tepki gösterilmesi dikkat çekti.