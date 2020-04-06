Oyuncular ‘hayır’ deyince fatura personele kesildi

İngiltere Premier Lig’de kulüp ve futbolcu temsilcileri arasında önceki gün maaş kesintisi konusunda bir görüşme yapılırken, taraflar bir anlaşma olmadan masadan kalktı. Ligdeki 20 kulübün yöneticileri ve Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) temsilcilerinin buluşmasında kulüplerin yüzde 30’luk ücret indirimi masaya yatırıldı.

iNDiRiM YAPARSAK DEVLET KAYBEDER

Görüşme sonrası bir açıklama yayımlayan PFA yönetimi, kendilerinden istenen ücret indiriminin devletin vergi kaybına neden olacağına dikkat çekildi. PFA’nın açıklamasına göre, ligde oynayan tüm futbolcuların ücretlerinde yüzde 30’luk indirime gidilmesi, 12 aylık süreçte 500 milyon sterlinlik rakama denk gelecek. Bu durumda Birleşik Krallık Hükümeti, 200 milyon sterlinin üzerinde vergi kaybı yaşayacak.

LIVERPOOL BiLE AYNI YOLU iZLEDi

Futbolcuları ikna edemeyen kulüpler, faturayı personele kesti. Newcastle, Tottenham, Bournemouth ve Norwich City’nin ardından Liverpool da bazı çalışanlarını ücretsiz izne gönderdi. Karara taraftarların yanı sıra kulübün eski oyuncuları Jamie Carragher ve Stan Collymore sosyal medyadan tepki gösterdi.