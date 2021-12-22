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Oyuncular değişti ama kader değişmedi

#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig
Oyuncular değişti ama kader değişmedi

Galatasaray, Adana Demirspor karşısında Başakşehir maçından 4 farklı isimle çıktı.

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Cumartesi günü maça başlayan kadrodan tam 4 farkla sahaya dizilmişti Galatasaray. Feghouli, Yedlin, Van Aanholt ve sakat Diagne’nin yokluğunda özellikle defansta bir şeyleri değiştirmek istemişti teknik kadro ancak sonuca yansıyan bir şey olmadı. Deplasmanda 4 maçtır kazanamayan ve bu maçların son ikisinde gol dahi atamayan Galatasaray; çıktığı 6 iç saha karşılaşmasında muhtemel 18 puanın 13’ünü toplayan ve son üç karşılaşmada gol dahi yemeyen Adana Demirspor karşısında maça hızlı başladıysa da Montella liderliğinde, yönetilmesi zor bir yıldızlar karmasından derli toplu ve iddialı bir takıma evrilmeyi başaran ev sahibi takımın bu baskıyı tahmin ederek önlem almış olduğu da belliydi.

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iLK GOL SÜRPRiZ OLMADI

Her karşılaşmaya, ‘o maç bu maç’ havasında başlayan sarı kırmızılılar, geçmiş mağlubiyetlerin birçoğunda hatanın büyük kısmını hakemlere yazarken belki de kendi aksaklıklarını gidermeye yeteri kadar konsantre olamıyordu. Ne deplasmanda ne de kendi evinde gol atmakta zorlanmayan Adana Demirspor’un hem deplasmanda hem de kendi evinde yakaladığı gol pozisyonlarını gole çevirmekte zorlanan Galatasaray karşısında ilk golü bulması kimse için sürpriz olmadı. Ancak bu golün Galatasaray’ın kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün’den gelmesi, golün özgül ağırlığını oldukça artıran faktördü. Golden 5 dakika sonra yine Yunus’tan bu defa uzaktan şık vuruşla gelen ikinci gol, bıçağın yaranın içinde iyice dönmesine sebep oldu.

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11. SIRADA ÇiLE ÇEKMEYE DEVAM

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Dakika 62’de gelenekselleşen değişikliklerle Galatasaray yine son yarım saatte çift forvete döndü ve sonrasında hiçbirini değerlendiremedikleri çok net birkaç gol pozisyonu yakaladılar. Son dakikalarda Sinan’ın sert vuruşunu direk ve kaleci İsmail Çipe ortaklaşa çıkarınca maç 2-0 olarak tescil edildi ve Adana Demirspor maç fazlasıyla lig dördüncülüğüne yükselirken, Galatasaray 11. sıradaki çilesine devam etti.

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#Galatasaray#Adana Demirspor#Süper Lig

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