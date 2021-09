Oyuncular, Apex Legends için ‘Takdir Sistemi’ istiyor

Toksik oyuncu kitlesi, pek çok çevrimiçi çok oyunculu oyunun sahip olduğu ortak bir problem. Oyun içinde gösterilen toksik davranışlara örnek olarak sesli ve yazılı iletişim kanallarının suistimal edilmesi, takımı sabote etmek, oyuncuların takım arkadaşlarını çeşitli şekillerde zor durumda bırakması verilebilir.



Apex Legends kitlesi de toksik oyunculardan olan bıkkınlıklarını ve çözüm arayışlarını dile getirerek geliştiricilere bir çözüm önerisi sundu. Geliştirici Respawn Entertainment her ne kadar hileciler konusunda çok başarılı bir denetleme ve temizleme politikası izliyor olsa da ne yazık ki oyuncular, geliştiricilerin toksik davranış sergileyen oyuncular konusunda hiçbir şey yağmadığı görüşünde. Bunun için de geliştiricilere yeni bir fikirle gittiler.



Rot_Snocket isimli Reddit kullanıcısı, Apex Legends subreddit’inde paylaştığı gönderiyle geliştiricilere Leagur of Legends’ta olduğu gibi bir “Honor System” yani Takdir Sistemi getirilmesini önerdi. Kullanıcının yaptığı paylaşım, 2000’in üzerinde upvote, yani beğeni aldı.



Şu an için bu fikir pek çok oyuncu tarafından oldukça sevilmiş gibi görünse de Respawn Entertainment’ın bu konuda nasıl bir adım atacağı bilinmiyor.