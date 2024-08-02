'Oynadığımız oyunu görünce anladım ki kararlarım doğruymuş'

Haberin Devamı

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın koçu Daniel Santarelli, oyun olarak henüz istediği seviyede olmadığımızı söyleyerek başlıyor ve şöyle devam ediyor: “İstediğimiz seviyeye yakın bile değiliz. Takım biraz gergindi. İnanılmaz hatalar da yaptık. Hatanın bana düşen tarafı biliyorum, bir kez daha başlangıç altısını değiştirdim. Bir hafta öncesine kadar sakat olan üç oyuncuyu kullandım. İlkin ve Zehra bu oyunculardan ikisi. Ancak ikinci sette takım olarak nasıl değiştiğimizi gördüğüm için de çok mutluyum. İkinci sette başka bir voleybol oynadık. Bu her zaman kolay değil. Maçlar arasında kendimizi toplamak için çok vaktimiz yok ve Hollanda maçından sonra çok yorulduk. Takım, istediğim noktaya yaklaşıyor, bundan memnunum.”

İTALYA MAÇI İÇİN HENÜZ KARAR VERMEDİM

Haberin Devamı

Oyuncu seçimleri konusundaki sorumuza, “13 oyuncum var, her maç için o maça başlaması en doğru 6 oyuncunun kim olduğunu düşünüyorum. Bugün bu şekilde oynamak daha iyiydi, birçok sebep yüzünden. Kararlarım doğruymuş. Bunu kazandığımız için değil, nasıl oynadığımızı gördüğüm için söylüyorum” cevabını veriyor Santarelli. İtalya karşısında nasıl oynayacağımızı henüz bilmediğini ve bunu düşüneceğini söyleyen Santarelli, “Rakibin ve kendi oyuncularımın durumuna göre değerlendireceğim. Herkesle konuşup ona göre karar vereceğim” diyor. Konuştuğu herkes ona çeyrek final olimpiyatın en zor maçı olduğunu söylüyormuş, o buna katılmıyor:

Gözden Kaçmasın Buse Naz Çakıroğlu çeyrek finalde! Haberi görüntüle

BİZİM İÇİN EN ZORU İLK MAÇTI

“Bence ilk maç en zor maçtı. Hollanda çok iyi takım. Çok fazla soru işareti doğurdu o maç. Oyun içinde iyiye gittik. Bu maçta da maçın içinde iyiye gittik. Artık gerginliğimiz azaldı. Gerçi burada rahatlamaya vakit yok. Her maç zor ve hep ileri gitmek zorundasınız.”

SİZİ O KADAR İYİ ANLIYORUM Kİ

Biz erken saatte maç yapma konusuna taktığımız için Santarelli’ye bu konudaki düşüncesini soruyoruz. “Erken saatte maç yapmak kolay değil, saat 5’te uyanmanız gerekiyor. Ben 2.30 gibi uyandım. Üç saatlik uykuyla duruyorum, umarım oyuncularım benden çok uyumuşlardır ve umarım öğleden sonra eksiğimi tamamlayabilirim. Ama burası olimpiyat, fazla düşünmeye vakit yok. Sabah 9 derlerse sabah 9’da oynayacaksınız. Sakatınız varsa, onlarsız oynayacaksınız. Kural neyse uyum sağlayacaksınız. Bu benim ilk olimpiyat deneyimim ve şimdiden yorgunum” diyor gülerek. Onu o kadar iyi anlıyorum ki!..

Haberin Devamı

TÜRKLER'İN OLMADIĞI YER YOK

Santarelli'ye tribünleri dolduran Türk seyircilere soruyoruz. “Türk seyircilerin tribünleri doldurmadığı bir yer görmedim ki” diyor ve ekliyor: “Japonya, Belçika, Almanya... Her yerdeler. Negatif açıdan baskı yaratabileceklerini de biliyorum ama ben onların desteğinden her zaman çok mutluyum.”

EDA ERDEM: HAYATIMDA HİÇBİR MAÇ İÇİN BU KADAR ERKEN KALKMADIM

Dominik Cumhuriyeti maçından sonra, bizden önce yabancı basın mensupları tarafından durdurulan kaptanımız Eda Erdem’i yakalayıp sorularımızı sıralıyoruz. “Hollanda maçı bizi biraz zorladı. Bu maçta da ilk set iyi defans yapamadık, rakibin de her vurduğu sayı olunca oyuna ortak olamadık. İkinci sette daha agresif olmamız gerektiğini konuştuk, sahaya da öyle çıktık. Yaptığımız defansla pasları, geçiş toplarını öldürdük. Rakibi oyuncu değişikliğine zorladık, aslarını çıkarmak zorunda kaldılar. Güzel bir oyun vardı, giren çıkan herkes buna yardımcı oldu” dedi Eda. Günün ilk maçını oynamanın takımı nasıl etkilediğini soruyoruz. Gazeteciler olarak biz bile vaktinde tribünde olabilmek için sabah 08.00’de en geç yola çıkmış oluyoruz. Olimpiyat Köyü nün şehrin daha da dışında olduğunu düşünürsek, onların işi bize göre çok daha zor.

Haberin Devamı

SABAHLARI 01.30'DA KALKIYORUZ

Eda, sabah 04.30’ta kalktıklarını, hayatında hiçbir zaman maç için bu kadar erken kalkmadığını söylüyor. Kaptan, bundan sonra oynayacakları maç için de “İtalya karşısında düzenimiz daha da oturmuş olacak” diyor.

İLKİN AYDIN: İYİ MANŞET ALDIĞIMIZDA GEÇİLMEZ BİR TAKIM OLUYORUZ

“Ben bugün ilk defa olimpiyat maçına çıktım, sahadaki heyecanım stresim inanılmazdı” dedi Dominik Cumhuriyeti maçından sonra konuştuğumuz İlkin Aydın. Dominik Cumhuriyeti karşısında harika bir maç çıkardı, ama o kendinden değil, takım olarak sergilenen voleyboldan ve tavırdan gurur duyduğundan bahsetti. Dominik’in de maça çok asıldığını, çok defans, çok blok yaparak kendilerini zor duruma soktuğunu, ancak ilk setten sonra oyunlarını çözdüklerini için maçı lehlerine çevirdiklerini ifade etti.

Haberin Devamı

ATMOSFER İNANILMAZ

“Takımdaki herkes atak konusunda hem çok yönlü hem çok sert hem çok agresif. İyi manşet aldığımız zaman önüne geçilmeyen bir takıma dönüşüyoruz” diyen İlkin, “Oynadıkça daha da açılıyor gibi görünüyorsunuz” şeklindeki sözlerimize, “Çok sakat vardı takımda, onlar geri dönüyor. Olimpiyat oynadığımızın farkındayız, maç maç hazırlanıyoruz” diye cevap verdi. İtalya ile oynayacakları son maç için çok heyecanlı olduğunu da dile getiren İlkin, “Burada voleybol ve atmosfer inanılmaz. Türkiye’den farklı bir yerde oynuyormuşuz gibi hissetmiyorum, bu bana çok iyi geliyor” dedi.