Oylamaya göre en güçlü Warzone silahları

Dinamik Battle Royale oyunu Call of Duty: Warzone’da başarının en önemli parçalarından bir tanesi oyuncunun kendi oyun stiline uyan bir silah bulup, onu özelleştirerek kullanmasıdır. Onlarca silah bulunan oyunda, bu silahları istediğiniz gibi özelleştirmek için yüzlerce, binlerce farklı kombinasyon bulunuyor.

Bu değişimler öylesine önemli bir seviyeye geliyor ki kimsenin kullanmadığı silahların namlusunu, attığı mermi tipini değiştirerek çok daha güçlü bir silah haline getirebiliyorsunuz. Oyuncular arasında bu değişimlerin güçlü bulunanları paylaşılır ve insanlar en sevdiği silah özelleştirmelerini uzun bir süre boyunca kullanır. Genelde kullanım oranını düşürmek ve çeşitlilik yaşatmak adına bu silahlara veya eklentilere küçük düzeltmeler gelene kadar birkaç hafta boyunca neredeyse her oyuncuda aynı silahı görebilirsiniz.

Fakat bazı silahların kullanımları çok spesifik, bu da doğru ellerde kullanıldığında ölümcül olmalarını sağlıyor. Silahın kullanım oranı arttıkça şikayetler de büyüyor, bir süre sonra silahlar güçsüzleşiyor. Fakat doğru ellerde olduğunda spesifik kullanıma sahip olan bu silahlar, güçsüzleştirmeye rağmen Warzone’u domine etmeye devam ediyor.

Warzone’daki en güçlü silahı bulmak için 500’den fazla oyuncuyla yapılan bir ankette “En tehlikeli bulduğunuz silah hangisi?” sorusu soruldu. %23’lük bir oy alan, büyük bir çoğunluğun korktuğu silah bulundu.

Warzone'daki güç dengeleri için en büyük sarsılma, Call of Duty: Black Ops Cold War silahlarının oyuna eklenmesi ile yaşandı. Oyun çıkışını yaptığı sırada yaklaşık 30 yeni silah oyuna eklendi ve oyuncular yavaş yavaş bu silahların avantajını ve gücünü keşfetmeye başladı.

Warzone oyuncuları üstünde en çok etki bırakan silah %23’lük oy ile “Stoner 63” oldu. Warzone oyuncularının sıkça hakkında paylaşımlar yaptığı silah, “2 mermiyle birisini öldürebiliyor, üstelik çok yüksek bir şarjör kapasitesi bulunuyor ve neredeyse hiç sekmiyor.” gibi yorumları sıkça alıyor. Fakat silahın belli dezavantajları bulunuyor. Hareketinizi inanılmaz derecede yavaşlatıyor ve şarjör değiştirmek aşırı uzun sürüyor. Bunlara rağmen doğru ellerde çok güçlü bir silah.

Bu oylamadaki ikinci sırayı %18 ile CR-56 AMAX alıyor. Bu sefer Cold War entegresinden gelen bir silah olmasa bile eskiden M4A1 ve GRAU gibi silahların yanında çok fazla vuruş gücüne karşılık çok fazla sektiği için herkes tarafından es geçiliyordu. Artık bu silahın potansiyeli ve Cold War silahlarına olan baskınlığı fark edilmiş olacak ki çok fazla sekmesine rağmen artık oyuncuların gözünde en tehlikeli silahlardan birisi.

Üçüncü sırada oyuncular tarafından çok çabuk fark edilen, hareket hızı ve kullanım kolaylığı ile oldukça popüler olan MAC-10 bulunuyor. %15 oy ile listenin üçüncü sırasına yerleşen silah, bu popülaritesini “esnek” silah olan Groza ile paylaşıyor. Neredeyse SMG hareketlerine sahip olan Groza, taarruz tüfeği olmasının getirisi ile birlikte SMG’lerin yaptıklarını neredeyse ikiye katlıyor. Bu da listede %13 oy almasına sebep oluyor.

Son sırada ise %10 oy ile KAR 98k bulunuyor. Oyunun en ölümcül nişancı tüfeği olan KAR 98k’yı listede görmek pek şaşırtıcı değil. Fakat bir mermi kaçırdığınız zaman yeriniz biliniyorsa karşılığını almanız pek uzun sürmüyor. Daha küçük oylar alan ve oyuncuların görmekten korktuğu oynamaktan zevk aldığı silahlar arasında Bruen MK9, GRAU ve DMR 14 bulunuyor.