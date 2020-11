Overwatch Priority Pass ile maç bekleme sorunu çözülecek

Overwatch 2 geliştiricilerinin yayınladığı videoda bahsedilen yeni güncellemeyle birlikte Overwatch 2’ye eklenecek olan The Overwatch Priority Pass, oyuncular tarafından oldukça merak edildi ve çokça ilgi çekti.

Blizzard geliştiricileri, Overwatch 2 oyuncularının son an takımlara girip DPS ve destek rolleri için çekişmesi sorununu çözmek için bir adım attı. Priority Pass, yani öncelik bileti sayesinde oyuncular istedikleri roller için daha az süre bekleyecek.

Group up with game director Jeff Kaplan as he discusses Symmetra's brand new short story and event, along with changes to Overwatch's queueing system and Replay Viewer.



