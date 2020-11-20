Overwatch Priority Pass ile maç bekleme sorunu çözülecek

Overwatch 2 geliştiricilerinin yayınladığı videoda bahsedilen yeni güncellemeyle birlikte Overwatch 2’ye eklenecek olan The Overwatch Priority Pass, oyuncular tarafından oldukça merak edildi ve çokça ilgi çekti.

Blizzard geliştiricileri, Overwatch 2 oyuncularının son an takımlara girip DPS ve destek rolleri için çekişmesi sorununu çözmek için bir adım attı. Priority Pass, yani öncelik bileti sayesinde oyuncular istedikleri roller için daha az süre bekleyecek.

Group up with game director Jeff Kaplan as he discusses Symmetra's brand new short story and event, along with changes to Overwatch's queueing system and Replay Viewer.



📺 : https://t.co/hYiEvn6EJL pic.twitter.com/miDyRvAMkG — Overwatch (@PlayOverwatch) November 16, 2020

Peki Overwatch Priority Pass nedir ve nasıl kullanılır?

Priority Pass kullanmak için öncelikle kazanmanız gerekiyor. Bunun için ise ‘flex queue’ sırasına girmeniz gerekiyor. Yani özel bir rol seçmeden maç arama sırasına girmeniz gerekiyor. Size atanan rastgele rol ile oynadığınız oyunu kaybettiğiniz takdirde bir Priority Pass bileti kazanıyorsunuz. Maçı kazandığınız zaman ise daha fazla bilet kazanma şansınız var. Şu an için hesabınızda bulundurabileceğiniz maksimum Priority Pass bileti sayısı 40 olmakla birlikte oyun direktörü Jeff Kaplan, bu sayının değişebileceğini söylüyor.

Kazandığınız biletleri ise istediğiniz rolü seçtiğinizde sırada geçireceğiniz süreyi azaltmak için kullanabilirsiniz. Jeff Kaplan ise en çok rağbet gören rolün DPS olduğunu söylüyor.

Yeni gelen bu özellikle birlikte oyuncuların sıra bekleme süresinin azalması planlanıyor. Priority Pass kazanmak isteyen oyuncuların ‘flex queue’ sırasına girmesiyle özel rol sıralarının trafiğinin azalması ümit ediliyor.

Bu özellik sunuculara eklenmeden önce denemeler ve hata ayıklamaları yapılması gerekiyor. Geliştirici güncellemesi haberlerinde de işaret edildiği gibi özelliğin en kısa sürede oyuna eklenmesi planlanıyor.