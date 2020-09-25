Overwatch Oynarken Küfür Etmek Artık Daha Zor

Overwatch, Küfür Filtresi Getiriyor

Overwatch sesli sohbete sahip ancak oyuncular genellikle iletişim kurmak için metin sohbetini kullanmayı seçiyorlar. Bazı oyuncuların mikrofonu yok bazıları da sesli sohbeti kullanırken kendilerini rahat hissetmiyorlar ve çoğu oyuncu karşı takımın oyuncularıyla konuşmak için metin sohbetini kullanıyor. Metin sohbeti oyunculara iletişim kurmak için farklı yollar sunuyor.

Ne yazık ki, toksik kitle iletişimi bozmak için veya başkalarını rahatsız etmek için metin sohbetini kullanıyor. Bu olduğunda genellikle küfürler kullanılır. Overwatch, oyunun dostça ve kapsayıcı kalmasına yardımcı olmak için oyuna yeni küfür filtresi ekliyor.

Bu küfür filtresi üç farklı ayar sunuyor:

Friendly: Bu ayar, rahatsız edici veya kelime öbeği olarak görülen her şeyi filtreleyecektir.

Mature: Bu ayar, son derece rahatsız edici dili filtreler ancak bazı kelimelere izin verir.

Unfiltered: Hiçbir şeyi filtrelemez.

Bu ayarlardan hiçbirinin sesli sohbeti etkilemeyeceğini ve yine de rahatsız edici dil kullanan kişileri bildirmeniz gerektiğini unutmayın.

Hollywood Haritasının Asansörleri Değişiyor

Küfür filtresine ek olarak, Overwatch’ın Hollywood haritasında da değişiklikler var. Hollywood haritasındaki B noktasında bulunan asansörler hiç durmadan yavaşça yukarı ve aşağı hareket ediyor. Ancak şimdi biri gelene kadar yerde duracak ve biri geldiğinde hızlıca yukarı çıkacak. Bu, dikey hareket kabiliyeti kısıtlı olan kahramanların binaların tepesine çıkmasına yardımcı olacaktır.