Overwatch Ligi 2020 Büyük Finalleri Başlıyor

Overwatch Ligi'nin 2020 Büyük Finalleri gelip çattı! Bugünden itibaren yola devam eden son Overwatch Ligi 2020 Büyük Finalleri yakında başlıyor. Bugünden itibaren yola devam eden son dört takım olan Seoul Dynasty, Shanghai Dragons, Philadelphia Fusion ve geçen yılın şampiyonu San Francisco Shock, şampiyonu belirlemek için ikili eleme usulündeki final turnuvasında karşı karşıya gelecek. Takımlardan biri 2020 yılını lig şampiyonu olarak bitirmekle kalmayacak, ayrıca 1,5 milyon Dolar değerindeki ödülü de evine götürecek.

Overwatch Ligi 2020 Sezonu'nun heyecan verici finalini takip etmek için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgileri bu yazıda bulunuyor. Bunlara taraftarların en sevdikleri takımı desteklemekte kullanabilecekleri özel yöntemler ve kazanan ekibi nelerin beklediğine dair ayrıntıları da ekledik.

Ödül Havuzu: 1,5 milyon $'lık kısmı lig şampiyonuna gitmek üzere, 3 milyon $'ın üstünde toplam ödül

Overwatch Ligi Büyük Finallerini en iyi şekilde kutlayabilmek için daha önce sporda veya esporda görülmemiş ölçekte bir sanal stüdyo hazırladık. Burada farklı yerlerdeki birden fazla yayıncı, oyuncu tepkilerini ve oyunları izleyicilere aktaran kamera yayınlarıyla bir araya gelerek küresel ölçekteki bu şampiyonluk rekabetine yaraşan bir izleyici deneyimini ortaya koyuyor.

Sanal sahne herkese açıldı

8 Ekim Perşembe saat 13.30

1. Maç: Seoul -. San Francisco – Jaws ve Hex



2. Maç: Philadelphia - Shanghai – ZP ve Jake

9 Ekim Cuma saat 11.30

3. Maç: 1. Maçın Mağlubu - 2. Maçın Mağlubu – Achilios ve Wolf



4. Maç: 1. Maçın Galibi - 2. Maçın Galibi – Uber ve Mr X



5. Maç: 3. Maçın Galibi - 4. Maçın Mağlubu – Bren ve Sideshow

10 Ekim Cumartesi saat 15.30

Şampiyonluk Maçı: 4. Maçın Galibi - 5. Maçın Galibi – Uber ve Mr X

Nereden İzlenebilir: OverwatchLeague.com

Taraftar Eğlencesi:

Cumartesi gününün şampiyonluk maçı sırasında taraftarlar da en sevdikleri takımı özel şekillerde destekleyebilecek:

Fan Tweet Cam: Pringles Wavy ve Cheez-It Grooves'un katkıları sayesinde #crunchtimecam hashtag'ini + bir takım adı kısaltmasını @overwatchleague'e tweet'leyen taraftarlara seçilen takımın ve rekabet ettikleri alanın bir fotoğrafı gönderilecek.

Pringles Wavy ve Cheez-It Grooves'un katkıları sayesinde #crunchtimecam hashtag'ini + bir takım adı kısaltmasını @overwatchleague'e tweet'leyen taraftarlara seçilen takımın ve rekabet ettikleri alanın bir fotoğrafı gönderilecek. #CheckMeOWL Wall : Büyük Finaller Şampiyonluk Maçı esnasında #CHECKMEOWL ve #OWL2020 hashtag'lerini kullanan taraftarların Twitter gönderimleri bir panel üstünde sergilenecek.

: Büyük Finaller Şampiyonluk Maçı esnasında #CHECKMEOWL ve #OWL2020 hashtag'lerini kullanan taraftarların Twitter gönderimleri bir panel üstünde sergilenecek. Hear Me Cheer : Coca-Cola'nın sunduğu Hear Me Cheer deneyiminde masaüstü ya da mobil cihazlarıyla overwatchelague.com/react adresini ziyaret eden taraftarlar, maç boyunca mikrofonlarını etkinleştirerek yaptıkları tezahüratların yayında duyulmasını sağlayabilecek.

: Coca-Cola'nın sunduğu Hear Me Cheer deneyiminde masaüstü ya da mobil cihazlarıyla overwatchelague.com/react adresini ziyaret eden taraftarlar, maç boyunca mikrofonlarını etkinleştirerek yaptıkları tezahüratların yayında duyulmasını sağlayabilecek. Return of the king : Taraftarların gözbebeği olan Alex “Goldenboy” Mendez, yayın sırasında taraftar eğlencesinin merkezi olacak Spawn Room'dan Overwatch Ligi yayınına konuk olacak. Goldenboy, ayrıca 8 Ekim tarihinde bir Instagram baskınını sunacak. Daha fazla ayrıntı için Instagram'da OWL sayfasını takip edin!

: Taraftarların gözbebeği olan Alex “Goldenboy” Mendez, yayın sırasında taraftar eğlencesinin merkezi olacak Spawn Room'dan Overwatch Ligi yayınına konuk olacak. Goldenboy, ayrıca 8 Ekim tarihinde bir Instagram baskınını sunacak. Daha fazla ayrıntı için Instagram'da OWL sayfasını takip edin! T-Mobile Virtual Audience : Seçili taraftarlar, yayın boyunca Büyük Finaller takımlarına tezahürat ederken gösterilecek.

: Seçili taraftarlar, yayın boyunca Büyük Finaller takımlarına tezahürat ederken gösterilecek. Lig Sembolleri : Şampiyonluk maçını OverwatchLeague.com veya resmil Overwatch Ligi mobil uygulamalarından izleyen taraftarlar, Lig Sembolleri ve özel ganimetler kazanacak!

: Şampiyonluk maçını OverwatchLeague.com veya resmil Overwatch Ligi mobil uygulamalarından izleyen taraftarlar, Lig Sembolleri ve özel ganimetler kazanacak! 1 saat: Tracer mozaik spreyi



2 saat: ev sahibi ve deplasman OWL Tracer kostümleri



Her saat: 5 Lig Sembolü

2020 T-Mobile Overwatch Ligi Büyük Final MVP'si

Büyük Finallerin 10 Ekim tarihinde sonlanmasının ardından 2020 T-Mobile Overwatch Ligi Büyük Final MVP'si ödülü, şampiyonluk maçıının en çok öne çıkan oyuncusuna verilecek. Oylamalar şampiyonluk maçı esnasında gerçekleşecek ve taraftarların oyları, toplam oyların %25'ine etki edecek. MVP ödülünü kaldırmanın yanı sıra, Büyük Final MVP'si 100.000 $ değerindeki muazzam bir para ödülünü de evine götürecek.

Taraftar, birkaç farklı şekilde oylarını kullanabilecek:

Twitter'da #OWLMVP ve adayınızın adını paylaşmak.

OverwatchLeague.com adresindeki ana sayfa canlı maç oynatıcısını kullanmak.

OverwatchLeague.com adresindeki MVP sayfasına gitmek.

Özel Koleksiyon

Büyük Final galipleri bir kez daha Jeff Staples'ın katkılarıyla hazırlanmış özel giysilere sahip olacak: ceket, kapüşonlu, tişört, şapka ve Hershel sırt çantası. Elde edecekleri ödüller bunlarla da sınırlı kalmayacak. Özel ayakkabı tasarımcısı Alexander John, kişiselleştirilmiş bir çift spor ayakkabıyı özel bir Rimowa çantası içinde oyunculara gönderecek.