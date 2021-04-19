Overwatch League için artık MVP skin’leri tasarlanmayacak

Yakın zamanda Overwatch League Reddit hesabı üstünden yapılan paylaşımda Overwatch espor başkan vekili Jon Spector, neden artık MVP skin’i tasarlamayacaklarını anlattı.

Specter yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Geçen yıl Overwatch geliştirme ekibiyle, Fleta'nın tasarlanacak son MVP skin’i olacağına karar verdik. Overwatch, takım tabanlı bir oyun ve takımın başarısını ve sezon boyunca yaşadığı özel anları kutlamak için efsanevi OWL skinlerini kullanmak istedik.”

Overwatch League MVP’leri için tasarlanan özel skinler, Overwatch League’in başlangıcından bu yana bir gelenek haline gelmişti. 2019 senesinde Sung-hyeon "JJoNak" Bang için Zenyatta skin’i, 2020’de ise Jay "Sinatraa" Won için uzaylı temalı Zarya skin’i tasarlanmıştı.

9 Mart 2021’de Sinatraa’nın eski partnerlerinden birinin oyuncunun cinsel saldırısına dair bulunduğu iddialarla birlikte büyüyen olayların ardından Overwatch League, Sinatraa adına tasarlanan skin için geri ödeme seçeneği sundu. Bu olayların hemen bir ay sonrasında geliştiricilerinin bir daha MVP skin’ini tasarlamayacaklarını söylemesi kimilerinin aklında farklı düşünceler yarattı.