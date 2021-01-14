MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri eSpor HaberleriOverwatch: Kanezaka Görevi Şimdi Oyunda
GerieSpor Overwatch: Kanezaka Görevi Şimdi Oyunda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
eSpor
Haber Giriş: 14.01.2021 - 13:36 | Son Güncelleme:

Overwatch: Kanezaka Görevi Şimdi Oyunda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Overwatch: Kanezaka Görevi Şimdi Oyunda
Abone Olgoogle-news

Savaşçı ruhunuzu körükleyin! Yeni yılla birlikte oyuna eklenen yepyeni ölüm maçı haritası Kanezaka şimdi PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarında sizi bekliyor!

Şu andan 25 Ocak tarihine kadar oyuncular aralarında altı eşsiz spreyin ve Kyogisha Hanzo epik kostümünün de bulunduğu toplamda yedi yeni ödülü kazanabilecek.

OYNA VE KAZAN

Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle bir yeni oyuncu simgesi, sprey ve yeni epik kostüm Kyogisha Hanzo'yu kazanabileceksiniz! 

  •   3 Galibiyet | Pagoda Oyuncu Simgesi
  •   6 Galibiyet | Yōkai Spreyi
  •   9 Galibiyet | 1 Yeni Epik Kostüm: Kyogisha Hanzo 

İZLE VE KAZAN

Şu andan 25 Ocak tarihine kadar istediğiniz Overwatch yayınını Twitch üstünden izleyerek altı adet Kanezaka Görevi spreyi kazanabilirsiniz! 

  •   2 Saat İzle | 1 Yeni Sprey
  •   4 Saat İzle | 2 Yeni Sprey
  •   6 Saat İzle | 3 Yeni Sprey
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle