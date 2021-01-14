Overwatch: Kanezaka Görevi Şimdi Oyunda
Savaşçı ruhunuzu körükleyin! Yeni yılla birlikte oyuna eklenen yepyeni ölüm maçı haritası Kanezaka şimdi PC, PlayStation, Xbox ve Nintendo Switch platformlarında sizi bekliyor!
Şu andan 25 Ocak tarihine kadar oyuncular aralarında altı eşsiz spreyin ve Kyogisha Hanzo epik kostümünün de bulunduğu toplamda yedi yeni ödülü kazanabilecek.
OYNA VE KAZAN
Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle bir yeni oyuncu simgesi, sprey ve yeni epik kostüm Kyogisha Hanzo'yu kazanabileceksiniz!
- 3 Galibiyet | Pagoda Oyuncu Simgesi
- 6 Galibiyet | Yōkai Spreyi
- 9 Galibiyet | 1 Yeni Epik Kostüm: Kyogisha Hanzo
İZLE VE KAZAN
Şu andan 25 Ocak tarihine kadar istediğiniz Overwatch yayınını Twitch üstünden izleyerek altı adet Kanezaka Görevi spreyi kazanabilirsiniz!
- 2 Saat İzle | 1 Yeni Sprey
- 4 Saat İzle | 2 Yeni Sprey
- 6 Saat İzle | 3 Yeni Sprey
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