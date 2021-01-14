Overwatch: Kanezaka Görevi Şimdi Oyunda

Şu andan 25 Ocak tarihine kadar oyuncular aralarında altı eşsiz spreyin ve Kyogisha Hanzo epik kostümünün de bulunduğu toplamda yedi yeni ödülü kazanabilecek.

OYNA VE KAZAN

Hızlı Oyun, Rekabetçi Mod veya Arcade'de elde ettiğiniz galibiyetlerle bir yeni oyuncu simgesi, sprey ve yeni epik kostüm Kyogisha Hanzo'yu kazanabileceksiniz!

3 Galibiyet | Pagoda Oyuncu Simgesi

6 Galibiyet | Yōkai Spreyi

9 Galibiyet | 1 Yeni Epik Kostüm: Kyogisha Hanzo

İZLE VE KAZAN

Şu andan 25 Ocak tarihine kadar istediğiniz Overwatch yayınını Twitch üstünden izleyerek altı adet Kanezaka Görevi spreyi kazanabilirsiniz!