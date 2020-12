Overwatch Kanezaka Free-For-All Haritasını Duyurdu

Japonya’da olduğu tahmin edilen Kanezaka, Hanamura’dan sonra ikinci Japonya haritası olabilir. Çeşitli geleneksel estetikler ve modern dokunuşlar barındıran harita, Overwatch’ın diğer görselleri gibi, oldukça hoş bir karakteristiğe sahip.

Free-For-All modunun oynanacağı harita, sadece Arcade modlarında erişime açık olacak. Chateau Guillard ve Petra’dan sonra 3. FFA haritası olan Kanezaka’da Team Deathmatch ve Deathmatch modları da bulunacak. Haritada görev bazlı bir yapı olmadığı için Rekabetçi veya diğer modlarda görünmeyecek.

✅ Picturesque View 📸

✅ Rich History 🏯

✅ Seedy Nightlcub 🎶

✅ Cat Cafe 🐈



