Overwatch Kanezaka Free-For-All Haritasını Duyurdu
Bir süredir kozmetik dışında bir içerik göremediğimiz Overwatch, yeni haritasını duyurdu. Daha öncesinde ne sızıntı ne de duyumları gelen bu harita, PTR sunucularına dahil edildi.
Japonya’da olduğu tahmin edilen Kanezaka, Hanamura’dan sonra ikinci Japonya haritası olabilir. Çeşitli geleneksel estetikler ve modern dokunuşlar barındıran harita, Overwatch’ın diğer görselleri gibi, oldukça hoş bir karakteristiğe sahip.
Free-For-All modunun oynanacağı harita, sadece Arcade modlarında erişime açık olacak. Chateau Guillard ve Petra’dan sonra 3. FFA haritası olan Kanezaka’da Team Deathmatch ve Deathmatch modları da bulunacak. Haritada görev bazlı bir yapı olmadığı için Rekabetçi veya diğer modlarda görünmeyecek.
✅ Picturesque View 📸— Overwatch (@PlayOverwatch) December 16, 2020
✅ Rich History 🏯
✅ Seedy Nightlcub 🎶
✅ Cat Cafe 🐈
What are you waiting for? Kanezaka, Overwatch's newest Free-For-All map, is now testing on the PTR! pic.twitter.com/sUgbHM7RL6
Blizzard’ın Overwatch 2’den önceki yol haritası tam bilinmiyor. Ancak Kanezaka’nın OW2 öncesi alınan son harita güncellemesi olması muhtemel. Eğer siz de haritayı denemek isterseniz, Overwatch’ın PTR sunucularında an itibariyle test edebilirsiniz.
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