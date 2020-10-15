Overwatch Halloween Terror tüm kozmetik skinleri

Overwatch Halloween Terror ile oyuncuların koleksiyonlarına ekleyebileceği tüyler ürpertici yeni ‘skin’ler geliyor. Kimi skinleri ‘loot’ kutularından bulabilecekken kimisini satın almanız veya oyun kazanmanız gerekecek.

Overwatch Halloween Terror skinleri

Sezonun en çok beklenen Overwatch etkinliğinin gelmesiyle oyuncuların heyecanı da tavan yapmış durumda. Şüphesiz etkinliğin en çok merak edilen konusu oyuna nasıl skinlerin geleceğiydi. Bu sene Cadılar Bayramı etkinliğiyle oyuna 3 Epic ve 5 Legendary olmak üzere toplam 9 skin geliyor.

Legendary skinleri loot kutularından kazanıp 3000 oyun içi para birimiyle açabilirsiniz. Epic skinleri kazanmak içinse belirli bir oyun modunda 9 galibiyet almanız gerekiyor.

Epic Skinler ve kazanmak için yapmanız gerekenler

Fantasma Sombra

Competitive, Quick Play veya Arcade oyun modlarında 13-20 Ekim tarihleri arasında toplam 9 galibiyet almanız gerekiyor.

Stone Brigitte

Competitive, Quick Play veya Arcade oyun modlarında 20-27 Ekim tarihleri arasında toplam 9 galibiyet almanız gerekiyor.

Ragdoll Echo

Competitive, Quick Play veya Arcade oyun modlarında 27 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında toplam 9 galibiyet almanız gerekiyor.

Legendary Skinler ve kazanmak için yapmanız gerekenler

Bu skinler ya oyun içi para birimiyle (3000 coin) satın alınabilir ya da loot kutularından bulunabilir.

Werewolf Winston

Shin-Ryeong D.Va

Karasu-Tengu Genji

Flying Dutchman Sigma

Dai-Tengu Hanzo