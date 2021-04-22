Overwatch Direktörü Jeff Kaplan’dan Şok Karar!

Blizzard duyurusunu bir blog gönderisi ile paylaştı. Kaplan’ın direktör koltuğunu 18 senelik Blizzard çalışanı, World of Warcraft ve Overwatch üstüne çalışmaları olan Aaron Keller dolduruyor. Şirket Kaplan adına, alışık olduğumuz sevecen ve dağınık tarzı olmasa bile, son bir mektup paylaştı.

Kaplan: “Blizzard Entertainment’tan muhteşem bir 19 sene ardından ayrılıyorum, böylesine tutkulu bir oyuncu kitlesi için dünyalar ve karakterler oluşturmak ömür boyu sürecek bir onurdur. Blizzard’da oyunumuzu, oyun takımlarımızı ve oyuncularımızı destekleyen herkese içten teşekkür ediyorum. Fakat bu dünyalar ve karakterleri yaratma yolculuğunda benimle birlikte olan geliştirici ekibimize özel bir teşekkür etmek istiyorum, dünyayı asla göründüğü gibi kabul etmeyin. Her zaman ne olabileceğini görmeye cesaret edin. Umarım siz de aynısını yaparsınız.”

Keller kendi notunda “Jeff’in yerini doldurmakla alakalı hiçbir iddiasının bulunmadığını.” belirtti. Ancak Kaplan ile birlikte yıllarca çalıştığını ve “Meşaleyi ileri taşımaktan onur duyuyorum.” sözünü söyleyerek Overwatch 2’nin durumundan bahsetti.

"Overwatch 2'den bahsetmişken, gelişme iyi bir hızla devam ediyor" şeklinde belirtti. "Uyguladığımız olağanüstü bir vizyonumuz var, birçoğunuzun BlizzConline'da paylaştığımız güncellemelere verdiği tepkiler bizi heyecanlandırdı ve lansman hızlanırken bu yıl ve sonrası için planladığımız heyecan verici açıklamalar var. Çok yakında sizinle Overwatch 2 ilerlemesi ve aktif oyundaki yeni özellikler hakkında daha fazla güncelleme paylaşacağız."