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eSpor
Haber Giriş: 26.06.2021 - 22:05 | Son Güncelleme:

Overwatch çapraz-platform aktif oldu

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Overwatch çapraz-platform aktif oldu

Bu ayın başında duyurulan özellik, kısa sürede hayata geçti.

Oyunun geliştiricisi Blizzard Entertainment, Haziran ayının başlarında Battle.net programına gelecek yeni güncelleme sayesinde Overwatch’a da çapraz-platform geleceğini duyurmuştu.

Overwatch’ın çapraz-platform özelliği PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ve Nintendo Switch platformları için artık aktif. Konsol oyuncularının çapraz-platform özelliğini kullanmak için Battle.net üyeliği açması ve konsollarına üyeliği bağlaması gerekiyor.

Yeni çapraz-platform özelliğini kutlamak için 2021 yılının sonuna kadar oyuna giriş yapan oyunculara ücretsiz Golden Loot Box hediye edilecek.

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