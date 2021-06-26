Overwatch çapraz-platform aktif oldu

Oyunun geliştiricisi Blizzard Entertainment, Haziran ayının başlarında Battle.net programına gelecek yeni güncelleme sayesinde Overwatch’a da çapraz-platform geleceğini duyurmuştu.

Overwatch’ın çapraz-platform özelliği PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, ve Nintendo Switch platformları için artık aktif. Konsol oyuncularının çapraz-platform özelliğini kullanmak için Battle.net üyeliği açması ve konsollarına üyeliği bağlaması gerekiyor.

Yeni çapraz-platform özelliğini kutlamak için 2021 yılının sonuna kadar oyuna giriş yapan oyunculara ücretsiz Golden Loot Box hediye edilecek.