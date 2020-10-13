Overwatch Cadılar Bayramı etkinliğinin tarihini onayladı

2016’dan beri gerçekleşen Overwatch Halloween Terror etkinliği bu sene 13 Ekim’de başlıyor ve 3 Kasım’a kadar sürüyor.

Ooh… Scary!



Overwatch Halloween Terror begins on October 13! pic.twitter.com/3fFvG7Y4Vi — Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2020

Oyun içinde haritalara gelecek cadılar bayramı süsleri dışında oyuncuları asıl heyecanlandıran şey ise oyun içi kozmetikler yani ‘skin’ler.

Henüz resmi bir onay gelmese de görünen o ki 3000 altın ile edinebileceğiniz yeni Cadılar Bayramı skinleri geliyor.