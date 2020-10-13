Overwatch Cadılar Bayramı etkinliğinin tarihini onayladı
Cadılar Bayramının yaklaşmasıyla kutlayan kutlamayan herkes etkinlikler ve yeni kozmetikler için video oyunlarına odaklandı.
2016’dan beri gerçekleşen Overwatch Halloween Terror etkinliği bu sene 13 Ekim’de başlıyor ve 3 Kasım’a kadar sürüyor.
Ooh… Scary!— Overwatch (@PlayOverwatch) October 10, 2020
Overwatch Halloween Terror begins on October 13! pic.twitter.com/3fFvG7Y4Vi
Oyun içinde haritalara gelecek cadılar bayramı süsleri dışında oyuncuları asıl heyecanlandıran şey ise oyun içi kozmetikler yani ‘skin’ler.
Henüz resmi bir onay gelmese de görünen o ki 3000 altın ile edinebileceğiniz yeni Cadılar Bayramı skinleri geliyor.
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