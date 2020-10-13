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Haber Giriş: 13.10.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Overwatch Cadılar Bayramı etkinliğinin tarihini onayladı

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Overwatch Cadılar Bayramı etkinliğinin tarihini onayladı
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Cadılar Bayramının yaklaşmasıyla kutlayan kutlamayan herkes etkinlikler ve yeni kozmetikler için video oyunlarına odaklandı.

2016’dan beri gerçekleşen Overwatch Halloween Terror etkinliği bu sene 13 Ekim’de başlıyor ve 3 Kasım’a kadar sürüyor.

Oyun içinde haritalara gelecek cadılar bayramı süsleri dışında oyuncuları asıl heyecanlandıran şey ise oyun içi kozmetikler yani ‘skin’ler.

Overwatch Cadılar Bayramı etkinliğinin tarihini onayladı

Henüz resmi bir onay gelmese de görünen o ki 3000 altın ile edinebileceğiniz yeni Cadılar Bayramı skinleri geliyor.

Overwatch Cadılar Bayramı etkinliğinin tarihini onayladı

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