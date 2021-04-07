Overwatch Arşiv Etkinliği 6 Nisan'da Geri Dönüyor

Önceki yıllardaki gibi Arşiv etkinliğinin iki belirgin noktası olacak. İlki, kooperatif görevler Overwatch evreninin tarihindeki önemli anlar etrafında şekilleniyor olacak. Buna Uprising, Retribution ve Storm Rising görevleri oyundaki lokasyonlarıyla birlikte dahil olacak. Ancak 2020'deki gibi yeni görevler olmayacak zira yapımcılar Overwatch 2 üzerine yoğunlaşmış durumda.

2020'nin Arşiv etkinliğinde bu görevlere dahil olan değişiklikler düşmanların efektleriyle haftalık ödüllerdi. Bu senenin etkinliğine bunlar dahil olsa da 2021 için yenilik olmadığı belirtiliyor. Haliyle Overwatch 2'nin yapım sürecindeki yoğunluktan kaynaklı olarak bu yılın Arşiv etkinliğinin en büyük getirisi eski skinlerin satın alıma açık olması.

Her yeni etkinlikle birlikte Overwatch ekibi mutlaka yeni skinler çıkarıyor. Etkinliğin başlangıcından bir gün önce yeni iki skin daha duyuruldu. Bunlar bir Widowmaker ve bir Genji skini olacak. Overwatch 2'nin BlizzCon Online'da duyurulmasından sonra tüm odaklar devam oyununa çevrilmiş durumda. Ancak etkinliklerle yeni skinlerin hala geliyor olması sevindirici. Umuyoruz ki bu durum Overwatch 2 yayınlanana kadar devam edebilir.