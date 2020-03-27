Oumar Niasse, corona virüs uyarılarını dinlemedi! Skandal karar...

Spor Arena Dış Haber | Corona virüs nedeniyle İngiltere'de sokağa çıkma yasağı ilan edilirken Everton forması giyen Oumar Niasse'ın son hareketi gündem yarattı.

Süper Lig'de Akhisarspor forması da giyen Nijeryalı futbolcu, sokağa çıkma yasağına olmasına rağmen kız arkadaşı ve 2 arkadaşları ile beraber 4 kişi dışarı çıktı.

Polis çevirmesine takılan Oumar Niasse'ın polis ile girdiği diyalog ise İngiliz basınına yansıdı. Niasse'ı durduran polis, ''Premier Lig futbolcusu olarak insanları riske atıyorsun. İnsanlara örnek olman gerekirken sen kuralları çiğniyorsun. Rezaletsin, senden utanç duyuyorum'' sözlerini kullandı.

İngiliz polisinin Oumar Niasse'a 100 bin pound ceza kestiği belirtiliyor.





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