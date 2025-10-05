Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, DTM'de şampiyon oldu

Haberin Devamı

Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışını kazanarak DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot oldu. Genç sporcu, bu başarısıyla Türkiye’nin otomobil sporlarındaki en büyük başarısına imza attı.

Almanya’nın efsanevi pistlerinden Hockenheimring, 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) sezonun final yarışına ev sahipliği yaptı. Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, şampiyonluk yarışına ikinci sıradan başladığı bu kritik mücadelede, sergilediği performansla damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Bu sonuçla DTM tarihinde şampiyonluk kazanan ilk Türk pilot olan Güven, kariyerinde yeni bir sayfa açarken Türk motor sporları tarihinde de önemli bir dönüm noktasına imza attı.

FIA sürücü sınıflandırmasında “Altın” kategoride yer alan ve bu klasmandaki tek Türk pilot olan Ayhancan Güven, aynı zamanda Porsche Fabrika Pilotu olarak uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ediyor. 2019 yılından bu yana Red Bull’un desteğiyle yarışan Güven, bu zaferle birlikte dünyanın en iyi pilotlarından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken milli sporcu Hockenheimring’deki bu tarihi zaferiyle hem kendi kariyerinde hem de Türk motor sporları tarihinde yeni bir dönemi başlattı.

BAKAN BAK’TAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya’da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda (DTM) zafere ulaşan milli yarış pilotu Ayhancan Güven’i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Almanya’da düzenlenen 2025 Almanya Binek Otomobil Şampiyonası’nda sezonun final yarışını kazanarak şampiyon olan milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven’i canıgönülden kutluyorum. Elde ettiği bu başarıyla Türk motor sporları tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atarak ülkemizi gururlandıran pilotumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli yarış pilotumuz Ayhancan Güven’in başarılarının devamını diliyorum.”