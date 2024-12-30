Otobüsten düşmüş, arabaların üzerine çıkmıştı: Razvan Lucescu'ya 4 aylık ceza verildi!

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Geçmişte Galatasaray ve Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan A Milli Takım eski teknik direktörü Mircea Lucescu'nun oğlu Razvan Lucescu'da tıpkı babası gibi teknik direktörlük yapıyor.

2021/2022 sezonundan beri Yunanistan Süper Ligi ekibi PAOK'u çalıştıran 55 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz sezon siyah beyazlı ekiple birlikte şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Rumen teknik adam bu başarıyla birlikte takımının 4 yıllık şampiyonluk hasretine son vermiş ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Ancak 18 Aralık 2024 tarihinde yaşanan skandal, Razvan Lucescu'nun teknik adamlık kariyerine bir süre ara vermesini gerektirecek.

RAKİP TAKIM TARAFTARLARINA SALDIRDI

Yunanistan Kupası'nın çeyrek final birinci maçında AEK, evinde PAOK'u konuk etti. Maçı ev sahibi ekip 1-0'lık skorla kazanırken sarı siyahlı taraftarlar maç boyunca Razvan Lucescu ve PAOK aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu.

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Taraftarların bu tacizleri maçın sona ermesinin ardından da durmadı. AEK taraftarları, takım otobüsünde olan Razvan Lucescu ve yardımcılarının aleyhine tezahürat yapmaya devam etti.

Bu durum karşısında sabrı taşan tecrübeli teknik adam, otobüsün kapısını zorlayarak dışarı çıktı ve taraftarlara saldırdı.

4 AY FUTBOLDAN MEN EDİLDİ

18 Aralık 2024 tarihinde yaşanan bu olay Yunanistan'da gündemin ana maddesi olurken, Yunanistan Futbol Federasyonu konuyu ivedilikle inceleme altına aldı.

12 gün süren soruşturmaların ardından Razvan Lucescu ve 4 yardımcısının 4 ay boyunca futboldan men edilmesine karar verildi. Bu 5 ismin hepsinin 15'er bin euro tazminat ödemesine hükmedilirken PAOK'a da 40 bin euro'luk para cezası kesildi.

İKİNCİ MAÇ PERŞEMBE GÜNÜ

PAOK teknik ekibinin futboldan men edilmesine yol açan AEK - PAOK çeyrek final eşleşmesinin ikinci maçı ise 9 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.