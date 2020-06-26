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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 13:25,Son Güncelleme:

Osmanlıspor'un konuğu BB Erzurumspor! Hedef kümede kalmak...

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Osmanlıspor'un konuğu BB Erzurumspor! Hedef kümede kalmak...
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TFF 1. Lig'de kümede kalmayı hedefleyen Osmanlıspor, yarın 30. hafta mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 17.30'da başlayacak kritik karşılaşmayı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Ligde 24 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak kümede kalma adına önemli bir adım atmayı hedefliyor.

İki takım arasıda sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2-0 kazanmıştı.

Mor-sarılılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından yeni teknik direktörü Ali Güneş yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuştu.

Son galibiyetini 23. haftada sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 yenerek elde eden Osmanlıspor, daha sonra çıktığı 6 karşılaşmadan 3'er beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde 6 maçlık galibiyet hasretine son vermek isteyen başkent temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasının ardından yine Süper Lig'i hedefleyen bir diğer ekip Altay ile karşılaşacak.

 

Osmanlısporun konuğu BB Erzurumspor Hedef kümede kalmak...

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