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Osmanlıspor'un adı ve logosu değişti! İşte, Ankaraspor yeni logosu
Osmanlıspor adı ile TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi, 2020-2021 sezonu itibariyle Ankaraspor adı ile mücadelesine devam etme kararı aldı. Daha önce ligde bu isimle mücadele eden Ankararaspor, 2014 yılında Osmanlıspor ismini almış ve logosu değişmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil ettiği bilgilere göre Osmanlıspor, bundan sonra yeni logosu ve yeni adı ile Ankaraspor markası altında mücadele edecek.
Yeni sezonda kullanacakları logoyu da belirleyen Ankara ekibi, yeni formasıyla önümüzdeki sezona merhaba diyecek.
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