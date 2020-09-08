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Spor Arena
Haber Giriş: 08.09.2020 - 16:02 | Son Güncelleme:

Osmanlıspor'un adı ve logosu değişti! İşte, Ankaraspor yeni logosu

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Osmanlıspor'un adı ve logosu değişti! İşte, Ankaraspor yeni logosu
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Osmanlıspor adı ile TFF 1. Lig'de mücadele eden Ankara ekibi, 2020-2021 sezonu itibariyle Ankaraspor adı ile mücadelesine devam etme kararı aldı. Daha önce ligde bu isimle mücadele eden Ankararaspor, 2014 yılında Osmanlıspor ismini almış ve logosu değişmişti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tescil ettiği bilgilere göre Osmanlıspor, bundan sonra yeni logosu ve yeni adı ile Ankaraspor markası altında mücadele edecek.

Yeni sezonda kullanacakları logoyu da belirleyen Ankara ekibi, yeni formasıyla önümüzdeki sezona merhaba diyecek. 

Osmanlısporun adı ve logosu değişti İşte, Ankaraspor yeni logosu

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