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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.06.2020 - 22:56,Son Güncelleme:

Osmanlıspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı

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Osmanlıspor'da koronavirüs testleri negatif çıktı
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Osmanlıspor Kulübü, ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Bugün sağlık ekibimizin gözetiminde Batıkent Tesisleri'mizde teknik heyetimiz, futbolcularımız ve kulüp çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmış olup pozitif vakaya rastlanmamıştır." denildi.

Mor-sarılı ekipte ilk yapılan Kovid-19 testlerinde bir personelde pozitif bulguya rastlanılmıştı.

Osmanlısporda koronavirüs testleri negatif çıktı

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