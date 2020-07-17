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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 17:21,Son Güncelleme:

Osmanlıspor'da bir çalışanda Kovid-19 görüldüğü açıklandı!

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Osmanlıspor'da bir çalışanda Kovid-19 görüldüğü açıklandı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un bir tesis çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün Batıkent tesislerimizde tüm oyuncu, teknik ekip, yardımcı personel ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Testler sonucunda bir çalışanımızda Kovid-19 sonucu pozitif tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan çalışanımızın takip ve tedavi süreciyle ilgili prosedür uygulanmaya başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

 

Osmanlısporda bir çalışanda Kovid-19 görüldüğü açıklandı

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