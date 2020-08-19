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GeriFutbol Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.08.2020 - 18:36 | Son Güncelleme:

Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu

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Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu
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TFF 1. Lig ekibi Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını, 2020-2021 sezonunda mevcut kadro ve altyapı oyuncularıyla devam edileceğini duyurdu.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, mevcut borçlardan dolayı uygulanan transfer yasağını kaldırmak için 2 aydır yönetim kurulunun çaba harcadığı belirtilerek, "Gerekli finansmanın sağlanamamasından ötürü transfer yasağını kaldıramayan kulübümüz, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da elimizdeki mevcut kadro ve altyapıdan çıkarılacak gençlerle yoluna devam etme kararı almış bulunmaktadır." denildi.

Osmanlıspor, transfer yasağının kaldırılamadığını duyurdu

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