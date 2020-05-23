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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.05.2020 - 22:18,Son Güncelleme:

Osmanlıspor hazırlıklara başladı

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Osmanlıspor hazırlıklara başladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara verilen ligde sezonun kalan maçları için hazırlıklara başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, önceki gün Kovid-19 tanı ve bağışıklık sistemi testi yapılan mor-sarılı takımın çalışmalarına çift antrenmanla başladığı belirtildi.

Teknik direktör Ali Güneş yönetiminde gerçekleştirilen sabah idmanının, koordinasyon çalışmasıyla başladığı bildirildi. Gruplar halinde pas çalışmasının ardından dayanıklılık koşusu yapılan idmanın, açma-germe egzersizleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Mor-sarılı takımın akşam antrenmanının da koordinasyon çalışmasıyla başladığı aktarıldı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda dayanıklılık koşusu ve koordinasyon çalışması ile süren idmanın açma-germe egzersizleriyle tamamlandığı belirtildi

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