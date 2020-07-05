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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.07.2020 - 23:56,Son Güncelleme:

Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor

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Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor
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TFF 1. Lig 32. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, sahasında ağırladığı Cesar Grup Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti.

Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor

Stat: Osmanlı
Hakemler: Cihan Aydın, Kemal Elmas, Selahattin Altay
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit, Tunahan Keskin, Ali Eren İyican, Mertan Caner Öztürk (Dk. 87 Okan Deniz), Blagojevic, Atakan Rıdvan Çankaya, Doğukan Efe (Dk. 74 Halil İbrahim Esen), Ayuk, Erdem Çetinkaya (Dk. 71 Todorovic (Dk. 87 Oğuz Yıldırım)
Cesar Grup Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Emre Kurt, Glumac, Gökhan Süzen, Gomis (Dk.71 Mujan), Serkan Göksu (Dk. 46 Bahadır Taşdelen) , Erdem Seçgin (Dk. 71 Mücahit Can Akçay), Hasic, Akabueze, Gimbert
Goller: Dk. 28 Doğukan Efe, Dk. 60 Mertan Caner Öztürk (Penaltıdan), Dk. 72 Alaaddin Okumuş (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 45 2 Gimbert, Dk. 87 Akabueze (Cesar Grup Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 41 Ayuk, Dk. 46 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 63 Mehmet Yiğit, (Osmanlıspor), Dk. 67 Erdem Seçgin (Cesar Grup Ümraniyespor)

Osmanlıspor 3-2 Ümraniyespor

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