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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.02.2020 - 18:48,Son Güncelleme:/

Osmanlıspor 2-4 Bursaspor

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Osmanlıspor 2-4 Bursaspor

TFF 1. Lig'in 21. haftasında Bursaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 4-2 yendi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Alper Çetin, Orkun Aktaş, Cem Özbay

Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Dk. 83 Erdem Çetinkaya), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican (Dk. 46 Tamer Aşık), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 79 Todorovic), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba, İsmail Çokçalış (Dk. 37 Recep Aydın), Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Selçuk Şahin, Shehu, Tayfur Bingöl, Traore (Dk. 79 Kubilay Kanatsızkuş), Özer Hurmacı, Seleznov (Dk. 84 Burak Altıparmak)

Goller: Dk. 6 Traore, Dk. 59 Özer Hurmacı, Dk. 75 Recep Aydın, Dk. 90 4 Shehu (Bursaspor), Dk. 14 Mertan Caner Öztürk, Dk. 45 2 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 22 Oğuz Yıldırım, Dk. 26 Mertan Caner Öztürk, Dk. 59 Beykan Şimşek, Dk. 90 2 Todorovic (Osmanlıspor), Dk. 38 Kerem Can Akyüz, Dk. 77 Traore (Bursaspor)

Osmanlıspor 2-4 Bursaspor

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