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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.02.2020 - 22:36,Son Güncelleme:/

Osmanlıspor 2-0 Ekol Göz Menemenspor

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Osmanlıspor 2-0 Ekol Göz Menemenspor
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TFF 1. Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor, sahasında Ekol Göz Menemenspor'u 2-0 mağlup etti.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Onur Özütoprak, Erkan Akbulut, Kemal Mavi

Osmanlıspor: Castanero, Beykan Şimşek (Dk. 81 Erdem Çetinkaya), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 90 4 Batuhan Yılmaz), Ayuk, Barış Zeren, Todorovic (Dk. 90 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Rıdvan Koçak (Dk. 65 Ali Keten), Trtovac, Domgjonas, Ercan Coşkun, Taşkın Çalış, Murat Erdemir, (Dk. 72 Hüseyin Çolak), Mustafa Çeçenoğlu, Tayfun Aydoğan, Samed Ali Kaya (Dk. 69 Mehmet Boztepe), Ali Özgün

Goller: Dk. 46 Halil İbrahim Esen, Dk. 90 5 Ayuk (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 51 Mertan Caner Öztürk, Dk. 65 Atakan Rıdvan Çankaya, Dk. 90 4 Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), Dk. 84 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 89
Ercan Çoşkun (Ekol Göz Menemenspor)

Osmanlıspor 2-0 Ekol Göz Menemenspor

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