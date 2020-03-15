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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 22:00,Son Güncelleme:/

Osmanlıspor 1-1 Giresunspor

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Osmanlıspor 1-1 Giresunspor
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TFF 1. Lig'in 28. haftasında Osmanlıspor ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Turgut Doman, Gökhan Memişoğlu, Selahattin Altay

Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Tamer Aşık, Halil İbrahim Esen, Blagojevic, Todorovic (Dk. 82 Erdem Çetinkaya), Batuhan
Yılmaz (Dk. 82 Okan Deniz), Beykan Şimşek, Mertan Caner Öztürk

Giresunspor: Metin Erol, Uğur Akdemir, Numan Çürüksu, Ahmet Kesim, Muhammed Bayır, Mehmet Güven (Dk. 68 Mehmet Taş), Bekir Yılmaz, Ahmet İlhan Özek (Dk. 75 Rusescu), Landel, Del Valle, Özgür Can Özcan (Dk. 68 Milinkovic)

Goller: Dk. 63 Numan Çürüksu (Kendi kalesine) (Osmanlıspor), Dk. 80 Rusescu (Penaltıdan) (Giresunspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 45 2 Bekir Yılmaz (Giresunspor), Dk. 90 2 Beykan Şimşek (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Özgür Can Özcan, Dk. 44 Muhammed Bayır, Dk. 74 Landel (Giresunspor), Dk. 61 Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor)

Osmanlıspor 1-1 Giresunspor

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