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Futbol
Haber Giriş: 12.03.2020 - 21:49,Son Güncelleme:/

Osmanlıspor 1-1 Eskişehirspor

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Osmanlıspor 1-1 Eskişehirspor
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TFF 1. Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Osmanlıspor ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Bora Özkara

Osmanlıspor: Mele, Ayuk, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Tamer Aşık (Dk. 78 Oğuz Yıldırım), Blagojevic, Halil İbrahim Esen, Okan Deniz (Dk. 46 Barış Zeren-Dk. 69 Batuhan Yılmaz), Beykan Şimşek, Todorovic, Mertan Caner Öztürk

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Cemali Sertel, Mete Kaan Demir (Dk. 84 Tolga Yakut), Mehmet Özcan, Kıvanç Karakaş (Dk. 90 2 Erdal Akdarı), Alperen Kocabaş, Metehan Altunbaş, İbrahim Halil Öner (Dk. 70 Hasan Ulaş Uyğur)

Goller: Dk. 38 Mete Kaan Demir (Eskişehirspor), Dk. 90 4 Batuhan Yılmaz (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Halil İbrahim Esen, Dk. 45 3 Okan Deniz, Dk. 51 Beykan Şimşek, Dk. 58 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 9 İbrahim Halil Öner, Dk. 86 Mehmet Özcan (Eskişehirspor)

Osmanlıspor 1-1 Eskişehirspor

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