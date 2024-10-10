Osmaniyespor - Diyarbekirspor maçında olay! 120. dakikada sahadan çekildiler...

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Osmaniyespor ile Diyarbekirspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur maçında kozlarını paylaştı. Osmaniye 7 Ocak Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı ve maç uzatmalara gitti.

MAÇ 1-0 DEVAM EDERKEN...

Uzatmaların ilk yarısında ev sahibi Osmaniyespor, 102. dakikada Ali Kuçik'in golüyle 1-0 öne geçti.

117. DAKİKADA SAHADAN ÇEKİLDİ

Karşılaşmanın son anlarında tansiyon yükselirken, eşine az rastlanır bir olay yaşandı ve Diyarbekirspor, 120. dakikada sahadan çekildi.

HAKEM KARARLARINA TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN

Yayıncı kuruluşun aktardığı bilgiye göre konuk ekibin teknik heyeti, hakem kararlarına tepki göstermek için takımı sahadan çekti.

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Müsabaka yarıda kalırken, maçın gözlemcisi hakem ekibiyle görüştü ve her iki ekip soyunma odasının yolunu tuttu. Daha sonra hakemler de içeri gitti.

Diyarbekirspor'un sahadan çekilmesiyle birlikte Osmaniyespor'un tur atlaması kararının çıkması beklenirken, konuk ekibe bu durum nedeniyle verilecek olan ceza merak edildi.

DİYARBEKİRSPOR'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Diyarbekirspor'dan açıklama gelmezken, Osmaniyespor'un maç sonu paylaşımında "Maçın uzatmalarında, Osmaniyespor 1-0 öndeyken 117. dakikada Diyarbekirspor takımının sahadan çekilmesi nedeniyle yarıda kaldı." ifadelerine yer verildi.