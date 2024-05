Osman Zeki Korkmaz: 'Biz daha fazla gole yaklaştık ama Sivasspor attı'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Sözlerine 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na dair düşüncelerini dile getirerek başlayan Korkmaz, sonrasında mücadeleye değindi. Korkmaz, "Son haftalarda 3. bölgedeki çözümlemelere çok fazla zaman ayırdık. Hatta sadece buna zaman ayırdık diyebiliriz. Bunun sonucunda gerekli pozisyonlara girdik. Ama sonuçlandırma kısmında bazen talih meselesi oluyor, bazen de top tercih ediyor girip girmeyeceğini. İlk gol kalecimizi kontrpiyede bıraktı. Bu, oyunun cilvesi. Sonrasında oyun olarak reaksiyon verirken usta işi bir gol yedik. Maçın genelinde, son bölüm hariç sanki daha fazla gole yaklaştık ama Sivasspor daha usta goller attı. Bu da hem benim hem de futbolcu arkadaşlarımın kendilerini tartıya koyması gereken bir durum. Maça hazırlanırken kendimizi ve rakibimizin ne olduğunu ve neler yapabileceğimizi hesaplıyoruz. Futbol özetle, karşı kaleye gol atıp kendi kalenizde gol yemeyeceğiniz şekilde pozisyon almanız gereken bir oyundur. Bunu en iyi nasıl yapabiliriz diye de formasyon belirliyoruz. Son haftalarda belirlediğimiz stratejiler motivasyon kaybından dolayı uygulamada olmuyor” şeklinde konuştu.



“Icardi’yi çıkarırsak, hangi futbolcuyu istersiniz diye sorulduğunda herkes Rey Manaj’ı söyler”

Sivasspor’un önemli hücum silahları olduğunu söyleyen ve Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin ardından belki ligdeki her takımın Rey Manaj’ı isteyeceğini belirten Korkmaz, “Bugün forvet olarak Icardi’yi çıkarırsak, diğer takımlara hangi oyuncuyu istersiniz diye sorulduğunda herkes Rey Manaj’ı söyler. Böyle bir oyuncuyla karşı karşıyayız. Her noktadan pozisyona girer, topu zor kaybeder. Koita da var, hemen her an pozisyon oluşturabilen. Sivasspor öne geçtikten sonra oyun disiplininden kopmamız bizim için sürpriz. Bizim gibi futbol ekolü oluşturan bir futbol kulübüne oyundan bu denli kopmak yakışmıyor. Bu seviyede maça çıkıyorsanız bunun ciddiyetine varmak zorundasınız. Biz de bunun planlamasını önümüzdeki sezon için yapacağız” ifadelerini kullandı.