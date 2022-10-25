Osman Zeki Korkmaz bıraktı, Fatih Tekke geldi! İstanbulspor'da yeni dönem

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Süper Lig ekibi İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiğini açıkladı.
Sarı siyahlı ekipten yapılan duyuruda, "FATİH’in geldi İstanbul!" ifadeleri kullanıldı.
2018-2020 yılları arasında İstanbulspor'da teknik direktörlük yapan Fatih Tekke, daha sonra Bursaspor ve Denizlispor'da görevler almıştı.
SÜPER LİG OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE GELDİ
İstanbulspor, mütevazi kadrosuyla geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.
Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hemen hemen kadroyu koruyarak Süper Lig standartlarının altında bütçeyle sezona giren İstanbul ekibi, 10 hafta sonunda 8 puanla 18. sırada yer alıyor.
İstanbulspor bu hafta sonu lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.
FATİH’in geldi İstanbul! pic.twitter.com/1v5IsGqeZX— İstanbulspor A.Ş. (@istanbulspor) October 25, 2022