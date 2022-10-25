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Osman Zeki Korkmaz bıraktı, Fatih Tekke geldi! İstanbulspor'da yeni dönem

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#İstanbulspor#Fatih Tekke#Osman Zeki Korkmaz
Osman Zeki Korkmaz bıraktı, Fatih Tekke geldi İstanbulsporda yeni dönem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 12:15

İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'ın yerine teknik direktörlük koltuğuna Fatih Tekke'yi getirdi.

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Süper Lig ekibi İstanbulspor, Osman Zeki Korkmaz'dan boşalan teknik direktörlük görevine Fatih Tekke'nin getirildiğini açıkladı.

Sarı siyahlı ekipten yapılan duyuruda, "FATİH’in geldi İstanbul!" ifadeleri kullanıldı.

2018-2020 yılları arasında İstanbulspor'da teknik direktörlük yapan Fatih Tekke, daha sonra Bursaspor ve Denizlispor'da görevler almıştı.

SÜPER LİG OSMAN ZEKİ KORKMAZ İLE GELDİ

İstanbulspor, mütevazi kadrosuyla geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Play-Off finalinde Bandırmaspor'u yenerek Süper Lig'e yükselmişti.

Osman Zeki Korkmaz yönetiminde hemen hemen kadroyu koruyarak Süper Lig standartlarının altında bütçeyle sezona giren İstanbul ekibi, 10 hafta sonunda 8 puanla 18. sırada yer alıyor.

İstanbulspor bu hafta sonu lider Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbulspor#Fatih Tekke#Osman Zeki Korkmaz

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