Osman Zeki Korkmaz: Ailemi alıp gezmeye tekrar Diyarbakır'a geleceğim

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İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Diyarbakır’da çok iyi ağırlandıklarını ve aynı şekilde Amed Sportif Faaliyetler’i İstanbul’da misafir etmek istediklerini söyledi. Çok güzel 2 gün geçirdiklerini ve güzel ev sahipliğinden dolayı Diyarbakır halkına teşekkür ettiklerini dile getiren Korkmaz şu ifadeleri kullandı: “Bütün mesaisini sadece Diyarbakır emniyeti ve güvenliği için değil, aynı zamanda sosyal hayatın da gelişmesi için vakfetmiş önemli bir vazife ve devlet adamı, şehit Emniyet Müdürümüz Ali Gaffar Okan’ı rahmet ve saygıyla anmak istiyorum.

GELDiĞiMiZ iÇiN ÇOK MUTLU OLDUK

· OYNADIĞIMIZ karşılaşmayla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde kaldık. Bunu çok samimiyetle söylüyorum, ben de ailemi alıp tekrar Diyarbakır’a geleceğim gezmeye. Çünkü, Diyarbakır’da tüm Türkiye’ye örnek olacak bir misafirperverlik gördük. Esnaf, halk kim sokakta görse bir şey ikram etmek istiyor. Alışveriş yaptığımız esnafla dostluk kurduk. Diyarbakır’a geldiğimiz için çok mutlu olduk.”

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BiZ DE AMEDSPOR’U AYNI ŞEKiLDE AĞIRLAYACAĞIZ

· İSTANBULSPOR Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz gördükleri misafirperverliğin kendilerine de örnek olduğunu belirerek, “Bunun altında ezilmemek için biz de Diyarbakırlıları İstanbul’da en iyi şekilde ağırlayacağız. Bu iki gün boyunca bizde en büyük iz bırakan, olumlu iz bırakan şey Diyarbakır insanının Türkiye’ye örnek olacak misafirperverliğidir” ifadesini kullandı.