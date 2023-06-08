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Osman Özköylü: İki senede Süper Lig’e çıkan çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum

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#Pendikspor#Osman Özköylü#Süper Lig
Osman Özköylü: İki senede Süper Lig’e çıkan çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 23:31

Spor Toto 1’inci Lig Play-Off finalinde Bodrumspor’u 2-1 yenerek adını Süper Lig’e yazdıran Pendikspor’un teknik direktörü Osman Özköylü, "Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig’e çıkarma mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum." dedi.

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Pendikspor tarihine bir altın sayfa daha açıldığını kaydeden Özköylü, "Geçen sene bu zamanlar ikinci ligden birinci lige yükselmenin mutluluğunu yaşarken, bugün aynı mutluluğu Süper Lig’e çıkarak yaşadık. Gerçekten çok önemli maçlar. Yani bu başarı nasıl oldu, nasıl geldi, 2 senede bu takım, buraya nasıl çıktı, bu başarı nasıl elde edildi? Bunun hakikaten anlatmak lazım. Örneklendirmek lazım. Türkiye’de bu tür örneklere çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Türk futbolunun ekonomik anlamda kaosa gittiği dönemlerde böyle yatırımcıların. kulüpleri alarak doğru bir şekilde doğru planlamalarla takımlarını başarıya ulaştırması hem Türk futboluna büyük katkı oluyor. Hem bu işin içindeki emekçiler olarak bizler adına büyük bir şans oluyor. Çünkü her istediğimizin elimizin altında olduğu imkanlarımızın 4 kat olduğu bir kulüpte çalışma imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

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"İKİ SENEDE Süper Lig’E ÇIKAN ÇOK FAZLA TAKIM OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Özköylü, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, kulüp başkanı Mahmut Türkoğlu ve ekibine teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Onlar bize çok büyük bir imkan sundular. Biz oyuncularımızla beraber bize verilen imkanları en iyi şekilde kullanarak bu takımı bugün Süper Lig’e çıkarma mutluluğunu yaşıyoruz. Çok mutluyum, gururluyum. İki senede Süper Lig’e çıkan çok fazla takım olduğunu düşünmüyorum. Futbol tarihinde böyle bir başarıyı elde etmek de bizim adımıza ayrıca bir gurur. Bunun için oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum."

Basın toplantısının sona ermesiyle toplantı odasına gelen Pendiksporlu futbolcular, Osman Özköylü’yü ıslatarak, Süper Lig’e çıkmanın coşkusunu burada sürdürdü.

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#Pendikspor#Osman Özköylü#Süper Lig

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