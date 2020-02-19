Osman Özköylü, hakem kararlarına isyan etti

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor’da Teknik Direktör Osman Özköylü, kulübün Karaçayır mahallesinde bulunan tesislerinde basın toplantısı düzenledi. Ligin 23. haftasında deplasmanda İstanbulspor’la oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, puan tablosunun son sırasından kurtulmak için galibiyete kilitlenmiş durumda. Boluspor’un puan tablosunda hak ettiği yerde olmadığını belirten Özköylü, ligde kalacaklarına inandıklarını söyledi.



“İnanıyoruz”

Boluspor’un zirveye oynayan çoğu takımdan iyi olduğunu söyleyen Özköylü, “Bu takım olduğu yeri kesinlikle hak eden bir takım değil. Oynadığı oyunla belki zirveye oynayan birçok takımdan daha iyi oynuyor. Daha pozitif futbol oynayan, daha iyi mücadele eden, 90 dakika ayakta kalan bir takım olmamıza rağmen maalesef bir türlü olumlu tarafları sonuca yansıtamamanın sıkıntısını yaşıyoruz. O yüzden de bir türlü alt sıralardan yukarı doğru sıçramayı yapamadık. Ama biz umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. İnancımızı kaybetmiyoruz. Bu işi sonuna kadar götürmeye devam edeceğiz. Bu takım kim ne derse desin, kim dışarıdan ne etki yapmaya çalışırsa çalışsın mutlaka ligde kalacak. Bu takımın kalitesi bunu başaracak güçte. Yeter ki iyi bir sonuç, iyi bir galibiyet bizim için çıkışın başlangıcı olacak. Biz buna inanıyoruz” dedi.



“Sahada çok enteresan şeyler oluyor”

Hakem kararlarını eleştiren ve kararların birbirleriyle örtüşmediğini kaydeden Özköylü, “Genel hatlarıyla son 4 haftada maalesef karşılaştığımız hakem yönetimlerini dikkate aldığımız zaman çok sahada çok enteresan şeyler oluyor. Hiç anlam veremediğimiz. Bu hafta 5 oyuncumuz sarı kart görmüş. Geçen hafta 6 oyuncumuz sarı kart görmüş. 1 tanesi kırmızı kart görmüş. Erzurum maçında verilen penaltı, bu maçta çok dikkatimi çeken Halilovic’in sarı kart gördüğü pozisyon. Taç atışını diğer arkadaşına bırakıyor ve orada sarı kart görüyor. İnsanın aklına farklı şeyler gelmeye başlıyor. Erzurum maçında öyle bir penaltı veriliyorsa veya Adana Demir maçında rakibin 2 tane kırmızı kartı verilmiyorsa, bizim penaltımız verilmiyorsa, Altay maçında hakem elinde kartla dolaşıyorsa, bizim oyuncularımıza kart göstermek için bahane arıyorsa, bizim oyuncumuza gösterdiği kartın aynısını rakip takım oyuncusuna göstermiyorsa, bizi 70. dakikada bu kadar rahat kırmızı kartla 10 kişi bırakabiliyorsa hakemlerin maça etkileri çok ciddi anlamda fazla olmaya başladı. Her maçta hakem kararlarına özellikle dikkat ediyorum acaba bizim maçtaki kararlarla oradaki kararlar örtüşecek mi diye. Asla ve asla böyle bir örtüşme söz konusu değil” şeklinde konuştu.



“Bizi diğer takımlardan ayrıştırmaya çalışmayın”

Özköylü, “Lütfen burada farklı hesaplar varsa ki, inşallah yoktur, ilahi adalet yukarıda. Herkes oraya hesap verecek. Kimse bizim ekmeğimizi, emeğimizi, sahadaki mücadelemizi, alın terimizi çalmaya teşebbüs edemez. Etmemeli. Böyle bir şey olduğunu söylemiyorum ama gözlemlerimiz, son haftalarda aldığımız izlenim maalesef bu anlamda bizim çok canımızın yakıldığı yönünde. Boluspor’un şu bulunduğu durumdan istifade ederek farklı noktalara getirmeye lütfen kimse çalışmasın. Burada bir emek var. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Bizi diğer takımlardan ayrıştırmaya çalışmasınlar. Kim neyi görüyorsa dürüstçe, delikanlı gibi o kararları versinler. Onlardan rica ediyorum. Kimseden bir beklentimiz yok. Bize şunu verin, bunu yapın demiyoruz. Kural neyse, diğer takıma ne işliyorsa, diğer oyuncuya ne işliyorsa bize de o işlesin” ifadelerini kullandı.



“Bana ne kastın var”

Ligin 17. haftasında oynanan Eskişehirspor maçında hakem Bülent Birincioğlu’nun kırmızı kart göstererek kendisini sahadan atmasını da eleştiren Özköylü, “Ben kendimi Trabzonlu olarak görüyorum. Benim iki tane çocuğum Trabzon doğumlu. Kendi memleketimde eşim doğum yapsın istemedim. Çünkü benim Trabzonspor’a ve Trabzon şehrine karşı o kadar büyük bir bağlılığım ve hayranlığım var ki, iki tane çocuğumun nüfus cüzdanlarında Trabzon yazıyor. Bir Trabzonlu hakemin gelip böyle zavallılığı göstermesi beni çok yaraladı. Bana ne kastın var kardeşim? Ben sana küfür etmedim, hakaret etmedim... Sadece iki adım çıktım itiraz ettim. Bunu lütfen kimse yapmasın. Son 4 maç itibariyle asla ve asla adaletli hakem yönetimleriyle karşılaşmadık” dedi.

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