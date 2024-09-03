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Osimhnen neden kadro dışı kaldı? Napoli'den ceza gibi karar

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Osimhnen neden kadro dışı kaldı Napoliden ceza gibi karar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 07:59

Napoli'nin en pahalı oyuncularından birisi olan Osimhen neden kadro dışı kaldığı ile merak konusu oldu. Transferin son günlerinde flaş bir karar ile Galatasaray'a transferi gerçekleşen Nijeryalı oyuncunun, Napoli yönetimiyle arasının bir süredir bozuk olduğu, yönetimin ise bu tepkiyi kabul etmemesi üzerine ceza yoluna başvurması, Osimhen'in kadro dışı kalmasıyla sonuçlanmıştı. Peki, Osimhen neden kadro dışı kaldı? İşte, olayın perde arkası

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Osimhen'in kadro dışı kalmasının altında yatan nedenin, genç oyuncunun transfer isteğinin, yüksek bonservis talebi dolayısıyla reddedilmesi olduğu iddia ediliyor. Peki, transfer marketine göre dünyanın en pahalı 5 santraforundan birisi olan Osimhen neden kadro dışı kaldı? İşte, konunun tüm detayları

OSİMHEN NEDEN KADRO DIŞI KALDI?

Victor Osimhen'in Napoli'de kadro dışı kalmasının ardında, Al-Ahli'ye transferinin son anda gerçekleşmemesi yatıyor. Napoli'nin, Al-Ahli'nin teklif ettiği 80 milyon euroya ek olarak 5 milyon euro daha talep etmesi nedeniyle transfer iptal oldu. Bu durumun ardından Osimhen, kulübe kızgınlığını dile getirdi ve Napoli yönetimiyle arasında gerilim yaşandı. Bunun sonucunda Napoli, Osimhen'i kadro dışı bıraktı ve 9 numaralı formasını Romelu Lukaku'ya verdi.

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