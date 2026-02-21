Osimhen'siz Galatasaray, ligde Konya deplasmanında! İşte zorlu mücadelenin muhtemel 11'leri...

Haberin Devamı

Hafta içi İtalyan devi Juventus’u tarihi bir skorla deviren Galatasaray bugün ligde karşılaşacağı Konyaspor’u de mağlup edip liderlikteki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Süper ligde 55 puanla lider durumda bulunan Cimbom son 10 maçta yenilgi yüzü görmezken (8G, 2B), 12 maçtır kazanamayan (4M, 6B) Konya ise bu sezonki 3. hocası olan İlhan Palut ile çıkış arıyor.

SAĞ DİZİNDE AĞRI VAR

Süper Lig’de 22. haftayı 55 puanla zirvede kapatan sarı kırmızılılarda sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Konya deplasmanına götürülmedi.

Nijeryalı yıldız ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada “Sağ dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, tedbir amaçlı olarak Tümosan Konyaspor maçı kamp kadrosuna alınmamıştır” denildi.

5- Konya'ya rakip olduğu son 5 lig maçını 12 gol atarak kazanan G.Saray, bu rekabette daha uzun bir seriyi sadece Eylül 2007-Kasım 2013’te yakaladı (7G)