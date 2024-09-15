×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Osimhen'le çarpışan Rizesporlu Alikulov'un yüz kemiğinde kırık tespit edildi

Güncelleme Tarihi:

#Çaykur Rizespor#Süper Lig#Khusniddin Alikulov
Osimhenle çarpışan Rizesporlu Alikulovun yüz kemiğinde kırık tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 12:47

Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta sakatlanan Khusniddin Alikulov'un yüz kemiğinde kırık olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

Çaykur Rizespor Kulübü Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, futbolcunun dün oynanan maçta Victor Osimhen'le hava topu mücadelesine girdiği sırada kafa darbesi sonucunda sakatlandığını hatırlattı.

Türüt, futbolcunun Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedaviye alındığına işaret ederek, "Yapılan tüm muayene, tetkik ve konsültasyonları sonucunda yüz kemiği (maxilla) kırığı tespit edilmiş ve beyin sarsıntısına ait bulgu saptanmamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur." ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınGalatasarayın 5-0lık galibiyeti sonrası yeni transferlere övgü: Bir an bile durmadı, imha etmeyi biliyorGalatasaray'ın 5-0'lık galibiyeti sonrası yeni transferlere övgü: 'Bir an bile durmadı, imha etmeyi biliyor'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınGalatasarayda İbrahim Hatipoğlu: Osimhen haziran ayına kadar bizimle olacakGalatasaray'da İbrahim Hatipoğlu: Osimhen haziran ayına kadar bizimle olacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Çaykur Rizespor#Süper Lig#Khusniddin Alikulov

BAKMADAN GEÇME!