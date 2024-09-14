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Rams Park'ta korkutan sakatlık! Hastaneye kaldırıldı

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#Süper Lig#Husniddin Alikulov#Rizespor
Rams Parkta korkutan sakatlık Hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 21:24

Çaykur Rizespor'un, Galatasaray'a konuk olduğu maçta Victor Osimhen'le çarpışan Özbek futbolcu Husniddin Alikulov, beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, RAMS Park'ta karşılaşırken, yeşil-mavililerde Özbek futbolcu Husniddin Alikulov sakatlandı.

Mücadelenin ilk yarısında hava topu mücadelesinde sarı-kırmızılıların Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında Alikulov yerde kaldı ve sonra oyuna devam edemedi.

25 yaşındaki futbolcunun yerine oyuna 38. dakikada Amir Hadziahmetovic dahil oldu.
Husniddin Alikulov beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

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#Süper Lig#Husniddin Alikulov#Rizespor

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