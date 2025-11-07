×
Osimhen’in transferi için Galatasaray’ın kapısını çalacaklar! Rekor bonservis yolda

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2025 13:44

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen için, Avrupa devi PSG teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı kırmızılılar, Türk spor tarihine geçecek bonservis talep edecek.

Geçtiğimiz sezon Napoli’den kiralanan ve bu sezon İtalyan temsilcisinden bonservisi alınan Victor Osimhen konusunda Galatasaray, dev bir kar elde etmeye hazırlanıyor.

75 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ

Galatasaray, Osimhen transferi için KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti:

“Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.

Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10’u SSCN Napoli SPA’ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE ŞOV YAPTI

Osimhen, Galatasaray’ın kendisine ödediği bonservisin hakkını vermeye devam ederken, Şampiyonlar Ligi’nde son olarak oynanan Ajax maçında hat-trick yaparak hem sarı kırmızılıları, hem de Avrupa’nın önde gelen takımlarının iştahını kabarttı.

İSPANYOLLAR DEV İDDİAYI YAZDI

İspanyol basınında yer alan habere göre Osimhen’in bu performansına Fransız devi PSG kayıtsız kalmadı ve Nijeryalı golcüyü Galatasaray’dan isteyecek.

Haberde PSG teknik direktörü Luis Enrique'nin, PSG'nin sportif direktörlerinden, Avrupa elitlerine geri dönmeye hazır görünen Galatasaray'ın forveti Osimhen'i transfer etmek için önemli bir finansal çaba göstermelerini istediği bildirildi.

Haberin detaylarında transfere ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"İspanyol teknik direktör Luis Enrique, aylardır golcü ve güçlü, karakterli bir forvete ihtiyaç duyulduğunu vurguluyor. Avrupa devleriyle rekabet edebilmek için Paris Saint-Germain'in, hız ve topa sahip olmaktan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu biliyor.

Napoli'deki başarılı döneminden önce Lille'de parlayan Osimhen, bu tanıma tam uyuyor. Gücü, iki ayağıyla da bitiricilik yeteneği ve fiziksel üstünlüğü onu rakipler önemli bir tehdit haline getiriyor. 26 yaşındaki Nijeryalı, kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor ve rekabetçi oyunu, onu Paris hücumuna liderlik edecek bir aday yapıyor.

GALATASARAY 150 MİLYON EURO İSTİYOR

Sorun şu ki, Galatasaray yıldızından kolayca ayrılmak istemiyor. Türk kulübü, onun sportif ve medyatik etkisine değer veriyor, bu yüzden ancak 150 milyon Euro'ya yakın bir teklif gelirse pazarlık yapmayı düşünecek.

Paris Saint-Germain'in işi kolay olmayacak. Galatasaray, Osimhen'in kendileri için en büyük sportif ve finansal varlık olduğunun bilincinde olarak son ana kadar direnecek ve hiçbir indirimi kabul etmeyecek.

Görüşmeler başarılı olursa, PSG dünyanın en iyi forvetlerinden birine sahip olacak. Anlaşma sağlanırsa, Paris kulübü projesinde önemli bir adım olacak ve Nijeryalı forvet, yıldızlığa yükselişinin başladığı ligde bir kez daha parlama fırsatı yakalayacak."

REKOR OLACAK
Öte yandan Osimhen'in 150 milyon Euro'luk olası transfer, Türk futbol tarihinin en pahalı satışı olarak tarihe geçecek.

 

