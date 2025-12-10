×
Spor Haberleri Futbol Haberleri

Osimhen'in serisi Monaco'da son buldu!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 01:31

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki gol serisi son buldu.

Galatasaray'ın santraforu Victor Osimhen'in Avrupa kupalarındaki 8 maçlık gol atma serisi bitti.

Sarı-kırmızılı formayla geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçta da fileleri havalandıran Osimhen, 6 kez gol sevinci yaşadı. İyi performansını bu sezona da yansıtan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde süre aldığı 3 maçta da skor katkısı verdi.

Bu sezon "Devler Ligi"nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, 8 maçlık seride toplamda 12 kez rakip fileleri sarstı.

Osimhen, 90 dakika sahada kaldığı Monaco müsabakasında 8 maçlık gol atma serisini devam ettiremedi.

