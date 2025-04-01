Osimhen'in menajeri ortalığı karıştırdı! Galatasaray'a transferde kötü haber

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Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız golcü Victor Osimhen, İtalya ve İspanya'da transfer konusunda manşetleri süsledi.

Ne söylendi?

Juventus'a yakınlığıyla bilinen İtalyan gazetesi Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Juventus gelecek sezon için şimdiden pazar araştırması yapmaya başladı. Bunun için Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Osimhen ile ilgili transfer çalışmalarına başladı.

Giuntoli, transfer listesinin ilk sırasına Victor Osimhen'in ismini yazdı. Alternatif olarak Jonathan David ve Ademola Lookman belirlendi. Osimhen'in 75 milyon euro'luk bonservisinin ödenebilmesi için de Dusan Vlahovic'in 50-60 milyon Euro civarında satılarak gelir elde etmeyi planlıyor.

İtalyan gazetesi Il Giornale'de yer alan habere göre ise; Juventus Sportif Direktörü Giuntoli, Osimhen'in yakın çevresiyle transfer için görüştü.

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Osimhen ve çevresinin ise Giuntoli'ye Şampiyonlar Ligi'ne katılım şartı sundu. Giuntoli'nin Osimhen'i Lille'den Napoli'ye transfer eden kişi olduğu ve bu nedenle Osimhen ile aralarının çok yakın olduğu yazıldı.

Giuntoli'nin Osimhen'in yakın çevresine ona çok inandığını ve yazın transfer edebilmek için tüm şartları zorlayacağı mesajını verdiği, başka bir yere transfer olmadan önce mutlaka kendisiyle konuşmaları gerektiğini söyledi.

Barcelona bombası!

Öte yandan Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalonya merkezli Sport gazetesi ise Osimhen'in menajerler tarafından Barcelona'ya önerildiğini yazdı. Napoli'nin 75 milyon Euro şartı koyması transferdeki tek etmen gibi duruyor. Barcelona'nın durumu değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.