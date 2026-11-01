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Osimhen'in gözü Icardi'nin tahtında!

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#Galatasaray#Osimhen#Icardi
Osimhenin gözü Icardinin tahtında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 07:00

Sezona müthiş giren Nijeryalı yıldız, Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu olma yolunda hızla ilerliyor.

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Galatasaray'ın dünya yıldızı Victor Osimhen, sarı kırmızılı forma altında gösterdiği olağanüstü performansla kulüp tarihini yeniden yazmaya hazırlanıyor. Galatasaray’a imza attığı ilk günden bu yana rakip fileleri sarstığı her maçta adını rekora biraz daha yaklaştıran Nijeryalı golcü, istatistikleriyle sadece Türkiye sınırlarını değil, Avrupa futbolunu da sallıyor. Kulüp formasıyla çıktığı 84 resmi maçta rakip fileleri 69 kez havalandıran ve 19 da asist üreten yıldız futbolcu, toplamda 88 gole direkt katkı sağlayarak taraflı tarafsız herkesin büyük hayranlığını kazandı. Bu sezona da müthiş başlayan 27 yaşındaki futbolcu sakatlığı nedeniyle ligde 2 maç kaçırsa da 8 maçta 9 kez ağları sarsmayı başardı.

Çok daha kısa süre rekoru kırabilir

Süper Lig ve Avrupa’daki müthiş formunu aralıksız sürdüren Osimhen, kulüp tarihindeki en golcü yabancı unvanını ele geçirmek için artık geri sayımda. Mauro İcardi’nin 134 maçta ulaştığı 77 gollük rekoru kırmaya çok yaklaşan tecrübeli yıldız, sadece 8 gol daha atması durumunda Arjantinli golcüyü yakalayacak; 9 gol atması halinde ise 78 gole ulaşarak Galatasaray’ın tüm zamanlardaki en golcü yabancı futbolcusu unvanının tek sahibi olacak. 27 yaşındaki yıldız, İcardi’nin bu sayıya ulaştığı maç sayısına kıyasla çok daha kısa bir sürede bu eşiğe yaklaşırken bu performansı onun rakipler için ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunu net olarak gözler önüne seriyor.

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AVRUPALI YILDIZLARLA ZIRVEDE YAN YANA

Osimhen'in sadece toplam gol sayısı değil, sahada takıma yaptığı direkt etki de dikkat çekiyor. Son 3 sezonda Süper Lig’de çıktığı 60. maçında 50. gol barajını aşan ve 13 asiste imza atan yıldız forvet, 2024-25’ten bu yana Avrupa’nın ilk 10 liginde maç başına 1’in üzerinde gole katkı sağlayan sadece 4 oyuncudan biri konumunda yer alıyor.

Maç başı 1.05’lik gol katkısı ile Harry Kane (1.22 ), Luis Suarez (1.05) ve Kylian Mbappe (1.03) ile birlikte zirvede yer alan Osimhen ile ilgili bir dikkat çeken istatistik de deplasmanlarda. Galatasaray bugüne kadar Osimhen’in deplasmanda gol attığı 17 Süper Lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Cimbom bu seride 15 galibiyet aldı, 2 kez berabere kaldı.

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G.SARAY’IN EN GOLCÜ YABANCI FUTBOLCULARI

Mauro Icardi- 134 | 77 | 0.57
Gheorghe Hagi- 192 | 72 | 0.38
Victor Osimhen- 84 | 69 | 0.82
Milan Baros- 116 | 61 | 0.53
Bafetimbi Gomis- 86 | 51 | 0.59

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#Galatasaray#Osimhen#Icardi

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