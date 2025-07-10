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Osimhen’in Galatasaray’da kalmasını Nijeryalı efsane eleştirdi! 'Hayal kırıklığına uğradım'

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#Galatasaray#Osimhen#Odemwingie
Osimhen’in Galatasaray’da kalmasını Nijeryalı efsane eleştirdi Hayal kırıklığına uğradım
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2025 12:43

Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini alması için artık küçük detaylar kalırken, Nijerya’nın efsane isimlerinden Odemwingie, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Odemwingie, Osimhen’in Galatasaray’da kalmasının kendisi için hayal kırıklığı olduğunu ifade etti.

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Nijerya’nın efsane isimlerinden Peter Odemwingie, Osimhen’in Galatasaray’da kalma kararını eleştirdi.

Arica Foot’a konuşan Odemwinge, Osimhen’in kararından dolayı hayal kırıklığına uğradığını ifade etti.

Osimhen’in Galatasaray’da kalmasını Nijeryalı efsane eleştirdi Hayal kırıklığına uğradım

Nijeryalı eski golcünün konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde oldu:

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Avrupa'da kalarak doğru olanı yaptığını düşünüyorum, ancak daha rekabetçi bir ligde daha büyük bir takıma katılması gerekiyordu çünkü ait olduğu yer orası. Galatasaray'a ve Türk Ligi'ne saygısızlık etmek istemiyorum.

Osimhen’in Galatasaray’da kalmasını Nijeryalı efsane eleştirdi Hayal kırıklığına uğradım

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Şu anda pozisyonunun en iyilerinden biri ve performansının zirvesinde. Ancak fark yaratmak için bunu en üst seviyede yapmalısınız ve bence bu Premier Lig’de olurdu. Orada, herhangi bir takımda oynayabilir ve ona uygun futbol tarzı bu.

Premier Lig’de kesinlikle başarılı olacağını düşünüyordum. Kalitesine rağmen, şu anda her şey biraz geriye gidiyor gibi görünüyor.

Osimhen’in Galatasaray’da kalmasını Nijeryalı efsane eleştirdi Hayal kırıklığına uğradım

Bu benim için biraz hayal kırıklığı yaratıyor çünkü daha iyisini hak ettiğini biliyor. Ama nihayetinde bu onun kararı ve belki de dikkatlice düşündükten sonra kararını verdi.

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Sonuç olarak, hepimiz buna saygı duymalı ve her şeyin planlandığı gibi gitmesini ummalıyız, çünkü o harika bir oyuncu.

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#Galatasaray#Osimhen#Odemwingie

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