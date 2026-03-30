×
Osimhen’in dönüş tarihi belli oldu! Taraftara mesaj gönderdi

#Galatasaray#Osimhen#Süper Lig
Osimhen’in dönüş tarihi belli oldu Taraftara mesaj gönderdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 08:16

Galatasaraylı Victor Osimhen’in sahalara dönüş tarihi netleşmeye başlıyor. Nijeryalı golcü, Galatasaray yönetimine döneceği maçı söyledi.

Geçtiğimiz hafta kırık kolundan İstanbul'da operasyon geçiren Osimhen’in rehabilitasyon süreci devam ediyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Skriniarın yanına arkadaşını transfer ediyor 5 sene oynadılarFenerbahçe, Skriniar'ın yanına arkadaşını transfer ediyor! 5 sene oynadılarHaberi görüntüle

4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Nijeryalı yıldızın tedavisiyle bizzat kulüp doktoru Yener İnce ilgileniyor.

Osimhen’in dönüş tarihi belli oldu Taraftara mesaj gönderdi

Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile oynanacak lig maçlarını kaçırması beklenen Osimhen’in, 26 Nisan’daki Fenerbahçe derbisinde ise mutlaka oynamak istediği belirtildi.

Osimhen’in dönüş tarihi belli oldu Taraftara mesaj gönderdi

Osimhen’in yönetime “Ne olursa olsun derbide sahada olacağım” dediği öğrenildi.

Gözden KaçmasınBu takımda herkes santrforBu takımda herkes santrfor! Haberi görüntüle

Nijeryalı yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistle toplamda 26 gole direkt katkı sağladı.

#Galatasaray#Osimhen#Süper Lig

