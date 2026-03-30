Osimhen’in dönüş tarihi belli oldu! Taraftara mesaj gönderdi

Geçtiğimiz hafta kırık kolundan İstanbul'da operasyon geçiren Osimhen’in rehabilitasyon süreci devam ediyor.

4-6 hafta arası sahalardan uzak kalacağı belirtilen Nijeryalı yıldızın tedavisiyle bizzat kulüp doktoru Yener İnce ilgileniyor.

Trabzonspor, Göztepe, Kocaelispor ve Gençlerbirliği ile oynanacak lig maçlarını kaçırması beklenen Osimhen’in, 26 Nisan’daki Fenerbahçe derbisinde ise mutlaka oynamak istediği belirtildi.

Osimhen’in yönetime “Ne olursa olsun derbide sahada olacağım” dediği öğrenildi.

Gözden Kaçmasın Bu takımda herkes santrfor! Haberi görüntüle

Nijeryalı yıldız bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistle toplamda 26 gole direkt katkı sağladı.