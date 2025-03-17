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Osimhen’in Arsenal transferi için Gallas’tan flaş açıklama! ‘Arteta onu yönetemez’

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#Osimhen#Arsenal#Transfer
Osimhen’in Arsenal transferi için Gallas’tan flaş açıklama ‘Arteta onu yönetemez’
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 14:42

Galatasaray’ın Napoli’den kiraladığı Osimhen’in adı, sezon sonunda birçok takımla takımla anılırken, bunlardan biri de Arsenal olmuştu. Konuya ilişkin Arsenal’in eski oyuncusu Gallas konuştu.

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Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Osimhen’in olası Arsenal transferi hakkında Willam Gallas konuştu.

Gallas’ın konuşması şu şekilde oldu;

(Arsenal Teknik Direktörü olsaydım) Osimhen, transfer etmek isteyeceğim adam olurdu. Galatasaray'da iyi bir performans sergiliyor, Napoli'den kiralık olarak geldi ve orada sadece bir sezon kalacak. O iyi bir oyuncu ve 20 gol atabilir. Belki daha fazla.

Osimhen’in Arsenal transferi için Gallas’tan flaş açıklama ‘Arteta onu yönetemez’


Defans oyuncularını zorluyor. Bu yüzden Kai havertz veya başka bir santrfor ile beraber ikili olarak iyi oynayabilir. Çift forvette daha özgür olur, bu da gol atmasına olanak tanır. Arsenal’e çabuk uyum sağlar.

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Ancak belki de Arteta, Osimhen gibi bir oyuncuyu yönetecek kalibrede olmayabilir. Osimhen gibi güçlü karaktere sahip oyuncularla başa çıkabilecek bir kişiliğe sahip değil.”

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#Osimhen#Arsenal#Transfer

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