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Osimhen'i bekleyen Galatasaray'dan sürpriz hamle! Yeni golcü hedefi ortaya çıktı

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#Transfer#Galatasaray#Toure
Osimheni bekleyen Galatasaraydan sürpriz hamle Yeni golcü hedefi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 23:12

Victor Osimhen'in transfer kararını bekleyen Galatasaray, Atalanta'nın golcüsü El Bilal Toure'yi gündemine aldı.

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Süper Lig'de gelecek sezon da şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Victor Osimhen'in transfer kararını bekleyen sarı-kırmızılılardan sürpriz hamle geldi.

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OSIMHEN İÇİN YENİ İDDİALAR

Avrupa basını, Victor Osimhen'in transfer durumu için her gün yeni bir iddia ortaya atıyor.

Son olarak İngiliz basınında Premier Lig’in son şampiyonu Liverpool’un Victor Osimhen için tam 15 milyon Pound maaş teklif etmeye hazır olduğu belirtildi.

Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla 75 milyon euroluk serbest kalma bedeli ortadan kalkan Osimhen için Napoli’nin artık 80 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği de öne sürüldü.

Osimheni bekleyen Galatasaraydan sürpriz hamle Yeni golcü hedefi ortaya çıktı

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GALATASARAY GÖZÜNÜ ATALANTA'YA ÇEVİRDİ

Bu gelişmelerin üzerine Galatasaray, Osimhen'in alternatini Atalanta'da buldu.

Fransız basınından Africa Foot'un aktardığı habere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Atalanta'nın kadrosunda yer alan El Bilal Toure'yi transfer listesine aldı.

Haberde, 23 yaşındaki Malili santrforla Galatasaray dışında Marsilya, Villarreal, West Ham United ve Wolverhampton kulüplerinin de ilgilendiği ifade edildi. Ancak Marsilya'nın transfer yarışında bir adım önde olduğu kaydedildi.

Geride kalan sezonu kiralık olarak Stuttgart'ta geçiren futbolcu, 17 resmi maçta 3 gol, 1 asistlik katkı verdi.

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#Transfer#Galatasaray#Toure

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